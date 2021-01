Zaprašeni predali zgodovine so neskončen vir presenečenj, iz katerega je Fundacija Mozarteum izvlekla lani neznano Mozartovo skladbo. Krstno izvedbo v našem stoletju je doživela včeraj, na Mozartov 265. rojstni dan in kot uvod v začetek spletne izvedbe znamenitega Mozartovega tedna. Rokopisu je dal zvočno podobo južnokorejski pianist Seong-Jin Cho.

Skladba je Allegro v d duru K. 626b/16, javnosti pa so jo predstavili preprosto kot »94 sekund novega Mozarta«, saj gre za miniaturo, ki traja nekaj več kot minuto in pol. Kljub trajanju pa ni fragment, temveč zaključen stavek. Skoraj gotovo ne gre za klavirsko skladbo, temveč za priredbo neznanega orkestrskega dela. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) jo je napisal v Milanu ali mogoče v Salzburgu leta 1773, ko je bil star sedemnajst let (kar v primeru omenjenega genija pomeni, da je imel za seboj že precej bogat opus). Številka kataloškega zapisa pa sledi zadnji Mozartovi skladbi (Rekviem K 626), saj obstaja 626b zbirka, v kateri najdemo raznovrstne skladbe, ki so se v večini primerov pojavile na dražbah.

Pomen odkritja je izjemen, saj so »nove« Mozartove skladbe v popolni obliki redkost; zadnjo so odkrili pred osemdesetimi leti, kasneje pa so se raziskovalci lahko veselili le fragmentov ali zapiskov. Umetniški vodja Mozartovega tedna, tenorist Rolando Villazon, je o tem odkritju dejal, da sicer »94 sekund res ni veliko, ampak 94 sekund mojstra kot je Mozart, lahko odpre glasbeno vesolje«.