Gorico in Novo Gorico bo jutri (petek) združil zaključni dogodek GO! 2025

Gorico in Novo Gorico bo jutri združil zaključni dogodek GO! 2025, katerega osrednje prizorišče bo kot 8. februarja, ko se je uradno začelo leto Evropske prestolnice kulture, Trg Evrope / Transalpina. Gorici bosta skupaj z nemškim Chemnitzem štafeto predali finskemu Ouluju in slovaškemu Trenčínu, nosilcema naziva za leto 2026, ob navzočnosti predstavnikov oblasti in občanov.

Uradni del se bo na goriški strani začel ob 17.30 v Ulici Caprin. Dogodek bo uvedel sprevod, ki ga bo sestavljalo več skupin iz Gorice in okolice. Na čelu sprevoda bodo tamburaši Tamburini di Gorizia, sledili jim bodo folklorna skupina Santa Gorizia, učenci slovenske prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka z italijanskimi, slovenskimi in evropskimi zastavami, folklorna skupina Danzerini di Lucinico, folklorna skupina Caprivese in na koncu še krminska godba pod vodstvom Patricka Quaggiata. Za sprevod je poskrbela Občina Gorica v sodelovanju s kulturnim društvom ETNOS.

Sprevod bo ob 18.10 prispel na Trg Evrope / Transalpina, kjer se bo srečal z drugim sprevodom, v katerem bodo sodelovali Pihalni orkester Vogrsko, Prvačka pleh muzika, Pihalni orkester Anhovo, Twirling-mažoretno društvo Nova Gorica in dijaki novogoriške gimnazije. Program na slovenski strani pripravlja novogoriška izpostava JSKD. Umetniška vodja obeh sprevodov je Jasmin Kovic.

Prihaja tudi Božiček

Nato bo na vrsti čezmejni orkester GONG, ki bo zakorakal proti odru. Mimohod godbenikov bodo osvetljevale svečke, ki jih bodo držali otroci. Na koncu bodo vsi zapeli skladbo Insieme/Skupaj, k je na skupnem trgu odmevala že ob odprtju EPK.

Sledil bo uradni del slovesnosti s pozdravi predstavnikov oblasti, projekcijami video vsebin in slovesno predajo naslova: župana Nove Gorice in Gorice, Samo Turel in Rodolfo Ziberna, bosta štafeto predala Trenčínu, župan Chemnitza pa Ouluju.

Zatem se bo odvil ena najbolj atraktivnih prizorov večera: na bližnji lokomotivi bo zaigrala trobenta, nakar se bo v soju luči pojavil Božiček, ki prihaja naravnost iz Ouluja. Skupaj z orkestrom GONG bo zaigral na trobento, večer se bo sklenil s Čezmejno zabavo. Glasbeni program so zaupali mednarodno priznanim didžejem.