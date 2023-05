Adrijanu Rustji nagrada Tantadruj 2023 za življenjsko delo

Tržaški igralec in režiser Adrijan Rustja je dobitnik nagrade Tantadruj 2023 za življenjsko delo ki jo podeljujejo primorska gledališča SSG, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper . Žirija, ki jo sestavljajo Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen, je letos nagradila enega od najbolj znanih obrazov v zgodovini Slovenskega stalnega gledališča, protagonista dolge vrste uspešnih predstav, v katerih je pokazal širok razpon izrazov. Blestel je tako v legendarni vlogi Stanka Černigoja v Kobalovi komediji Afrika ali Na svoji zemlji (za katero je prejel Borštnikovo nagrado za igro leta 1997) kot tudi v vlogi protagonista drame Zadnje lune Furia Bordona, s katero je obeležil več kot 40-letno umetniško kariero.

V tržaškem gledališču se je zaposlil leta 1960 in mu ostal zvest celo kariero. Bil je predvsem režiser in igralec, začasno pa tudi urednik gledaliških listov in zbornikov, vodja gledaliških tečajev, programski in poslovni vodja. Leta 2005 je prejel nagrado ZDUS Marija Vera za življenjsko delo.

Od leta 2011, ko podeljujejo nagrado, so jo prejeli Mario Uršič, Stane Leban, Zdenka Lovec, Anton Petje, Teja Glažar, Boris Cavazza, Miranda Caharija, Bine Matoh, Katja Pegan, Marija Vidau, Ivo Barišič in Dušan Mlakar.

Adrijan Rustja bo nagrado prejel na slavnostni podelitvi, ki bo v nedeljo, 11. junija ob 21. uri na vrtu muzeja Sartorio v Trstu. V primeru slabega vremena bo podelitev v Veliki dvorani SSG.

