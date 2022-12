Aleksander Gadžijev in Dušan Jelinčič prejemnika nagrade Prešernovega sklada

Nagrado Prešernovega sklada bosta letos prejela tudi goriški pianist Aleksander Gadžijev ter tržaški pisatelj in novinar Dušan Jelinčič. Med letošnjimi prejemniki so še skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar, arhitetkurni atelje Medprostor. Vest je objavilo ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svoji spletni strani.

Aleksander Gadžijev bo nagrado prejel za solistične recitale in izvedbe klavirskih koncertov na domačih in tujih odrih v zadnjih treh letih, Dušan Jelinčič pa za roman Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca, so zapisali v utemeljitvi.

Letošnja Prešernova nagrajenca sta multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar prof. Herman Gvardjančič.