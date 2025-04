Zamejski študenti praznovali desetletnico novega začetka

Klub zamejskih študentov - tvoj dom v Sloveniji. To je geslo društva, ki združuje študente iz vseh štirih zamejstev, ki študirajo v Sloveniji. Gre za prostor, kjer dobijo podporo drugih članov kluba, se družijo in imajo možnost za osebni in profesionalni razvoj. V torek so v Ljubljani s klasično, a hkrati zelo prisrčno in duhovito proslavo, kot se za študentsko populacijo spodobi, praznovali desetletnico delovanja. Netipičen dan za proslavo, a so se »KZŠ-jevci« odločili, da jo organizirajo ravno na dan ponovne ustanovitve kluba - 1. aprila.

Prisotne v eni od dvoran Gospodarske zbornice Slovenije, sedanje in nekdanje klubovce ter goste, je pozdravila predsednica Kluba zamejskih študentov (KZŠ) Tina Hussu. Izpostavila je, da je klub pred dvema letoma štel že 100 članov in takrat v svojih vrstah zbral Slovence iz vseh treh pokrajin v Italiji, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost. Letos pa so prvič v njem člani iz vseh štirih zamejstev, kar si štejejo v čast. Ob naštevanju vseh dejavnosti, za katere že leta skrbi KZŠ, je izpostavila tudi težavo, ki jih najbolj žuli: težko priznavanje študijskih nazivov, pridobljenih v Sloveniji.

»S študijem v matici vrstnikom in drugim predstavimo temo slovenstva v sosednjih državah, hkrati obogatimo in okrepimo znanje maternega jezika, tudi na strokovnem področju,» je dejala predsednica. »To znanje je lahko pravo bogastvo za narodno skupnost, a če naslovi niso priznani, ni čudno, če se posamezniki ne vrnejo domov ali se sploh ne odločijo za študij v Sloveniji,» je še dodala.

Slavnostna govornica je bila državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. »Deset let je najmanjša okrogla, ampak hkrati velika obletnica. Ker dokazuje, da se je klub ustalil,» je izpostavila. »Ste Slovenci po srcu in po jeziku, ste državljani druge države ali dveh držav, ste Ljubljančani, zamejci, Evropejci. Če svet izključuje in deli, če zahteva od vas, da se skrčite v neke namišljene meje, se uprite. Ni treba, da ste ali - ali. Bodite in - in. Bodite vse to. Kajti vse to je dobro,» je še dejala. Dokazala je, da obvlada tudi »slovensko«-zamejski slovar, ki ga je KZŠ objavil na svoji spletni strani, in zbrane pozdravila s »tenks«, kar v zamejskem prevodu pomeni »huala, pozdravi dma, pridi še«. Pozdravila je tudi predsednica Inštituta za narodnostna vprašanja Sonja Novak Lukanović, pri katerem ima klub od samega začetka sedež.