Državni svet za islamski kulturni središči sprejel pritožbo tržiške občine

Državni svet je sprejel pritožbo tržiške občine in potrdil veljavnost odredb, s katerima so v Tržiču novembra 2023 zaprli islamski kulturni središči v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta iz varnostnih razlogov oz. zaradi nespoštovanja urbanistične zakonodaje.

Državni svet je včeraj objavil tri sklepe. Podpisala sta jih predsednik državnega sveta Vito Poli in sodnik Alessandro Enrico Basilico. Z vsemi tremi sklepi sta se izrekla v korist tržiške občine in zavrnila zahteve islamskih kulturnih centrov Baitus Salat in Darus Salaam. Za obe središči tako še naprej velja prepoved skupnih molitev, in sicer na podlagi urbanističnih in varnostnih predpisov.

»Državni svet je razsodil, da je treba spoštovati prostorski načrt,« je v videoposnetku komentirala evropska poslanka, nekdanja županja Anna Cisint, po besedah katere je bilo s tem potrjeno, da je treba spoštovati urbanistično namembnost nepremičnin. Poslanka ugotavlja, da je državni svet s sprejetjem pritožbe tržiške občine prekinil prakso nespoštovanje zakonov v tržiških islamskih središčih. Iz treh sklepov državnega sveta po njenih besedah izhaja, da islamska skupnost ne sme upravljati svojih centrov izven zakonskega okvira.

»Zadeva končno razčiščena«

»Končno je bila zadeva razčiščena. Gre za priznanje za vztrajnost, s katero sem se tolikokrat izrekla proti kršenju zakonov in sem kljubovala grožnjam iz najbolj integralističnih skupin, ki so prisilile k temu, da sem dobila policijsko spremstvo,« pravi Cisint. Odločitev državnega sveta je po njenem mnenju pomemben precedens, saj so po njenih besedah po celi Italiji odprli najrazličnejše mošeje in molilnice ob neupoštevanju urbanističnih pravil in v brk varnostnim predpisom.

Evropska poslanka je prepričana, da se bodo po Tržiču zdaj lahko zgledovali v številnih krajih po Italiji, kjer se soočajo s podobnimi zadevami. Anna Cisint, sicer pripadnica Lige, je tudi prepričana, da je treba nadaljevati s prizadevanji za uvedbo prepovedi zakrivanja ženskih obrazov. »Razčistiti je treba tudi, čemu so namenjeni finančni prispevki, ki prihajajo iz najbolj integralističnih držav na svetu, kjer študirajo imami iz naših mest,« je ostra evropska poslanka.

Sklepe državnega sveta na popolnoma drugačen način interpretira odvetnik obeh tržiških islamskih centrov, Vincenzo Latorraca. »Sodbe potrjujejo, kar smo trdili med sodnim postopkom,« poudarja in ugotavlja, da bi lahko bili v prihodnosti obe nepremičnini obravnavani tudi kot verska objekta. »Prostorski načrt to na celi črti dopušča in to ne velja samo za cone S2,« pravi Latorraca, po katerem bo še naprej mogoče moliti v dveh islamskih središčih v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta, in sicer ob upoštevanju določil iz 10. in 11. člena razsodbe št. 02822, ki zadeva prezasedenost prostorov in povečanje kapacitete. Odvetnik kakorkoli poudarja, da je treba razsodbo spoštovati, vendar opozarja, da so v prihodnosti na podlagi urbanistične zakonodaje možne tudi spremembe namembnosti obeh objektov.

»Glede parkirišča pred nekdanjim marketom Hardy v Ulici Primo maggio pa je državni svet razsodil, da je treba območje obravnavati celovito. Ker nekdanji market trenutno ni uporaben, ni mogoče uporabljati niti parkirišča pred njim, tako da na njem ni mogoče moliti,« razlaga odvetnik tržiških islamskih kulturnih centrov Vincenzo Latorraca.