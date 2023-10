Anatomija padca, ki jemlje sapo

Da v gorski domačiji sredi francoskih Alp nekaj ni v redu, nam bo jasno že takoj na začetku, ko se intervju nikakor ne more nadaljevati, ker nekdo v zgornjem nadstropju privija glasbo in mu ni mar, če pri tem ostale moti. Pravzaprav to dela nalašč, morda iz ljubosumja, ali pa enostavno zato, ker žene v spodnjem nadstropju ne prenaša več.

Francoska režiserka Justine Triet je letošnjega maja v Cannesu prejela zlato palmo za film Anatomie d’une Chute (Anatomija padca), ki opisuje razpad zakonske zveze. O poroki, ki se je že zdavnaj končala, gledalec pravzaprav izve skozi sodni proces.

Uspešna nemška avtorica je osumljena umora partnerja Samuela, ki je obležal mrtev v snegu na vrtu njune hiše. Njegov konec nima nobene priče tudi zato, ker je enajstletni sin Daniel že dolgo slep; oslepel je v nesreči. Je Samuela kdo porinil skozi okno? Je sam skočil v praznino s samomorilskim namenom? Ga je ubila žena? Vsa ta vprašanja tvorijo scenarij, po katerem je ženska roka posnela več kot dve uri trajajoči triler.

Kot je za javnost povedala petinštiridesetletna francoska režiserka, je želela posneti film o razpadu zakonske zveze ter opisati fizični in čustveni padec telesa, ki simbolično upodablja tudi konec sentimentalne zgodbe. Pripovedi pa se je lotila iz sodnega zornega kota: neznanci do potankosti secirajo življenja osumljencev, ne da bi jih poznali, pri čemer razodenejo tudi najbolj intimne trenutke prav vsem, ki so prisotni v sodni dvorani. V filmski pripovedi to postane morbozno do takšne mere, da sodnica prepove enajstletnemu Danielu, da bi se udeležil obravnav, ker se boji, da ga opisi okoliščin očetove smrti prizadenejo. A sin sam pove, da je bil že zdavnaj prizadet ...

Anatomija padca, ki sodi med najbolj zanimive celovečerce letošnjega leta, je napeta psihološka drama ter hkrati zgodba o zakonski krizi in odraščanju, ki ima za protagonistko sijajno Sandro Hüller. Četrti film francoske režiserke Justine Triet, ki se ves čas poigrava s podobami, ki jih ponujamo o nas samih in ki jih imajo drugi o nas, je zgodba, ki gledalcu od začetka do konca na več ravneh jemlje sapo.

Anatomia di una caduta

Država: Francija, 2023

Režija: Justine Triet

Igrajo: Sandra Hüller, Samuel Theis, Swann Alaud in Jehnny Beth