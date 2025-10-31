Armenski as prinaša glasbeno sestavljanko

Skupina System of a Down je pred nekaj meseci za naslednje leto napovedala krajšo poletno evropsko turnejo. Legende alternativnega metala bodo nastopile tudi v Milanu, kot predskupina pa bo na oder stopila zasedba Queens of the Stone Age. Zadnji album benda System of a Down je izšel pred dobrimi dvajsetimi leti, pa čeprav so leta 2020 fantje izdali dva odlična singla. Člani skupine so medtem sodelovali pri drugih glasbenih projektih, še najbolj aktiven pa je pevec Serj Tankian, ki ima za sabo uspešno solo kariero. V zadnjem letu se je ukvarjal z novim projektom, v katerem dobimo glasbene priredbe drugih izvajalcev, a tudi sodelovanja z raznoraznimi glasbeniki. Tako je prejšnji teden zagledal luč plošček Covers, Collaborations & Collages.

Pevec, glasbenik, pesnik, glasbeni producent in politični aktivist Serj Tankian se je armenskima staršema rodil v Bejrutu pred oseminpetdesetimi leti. Družina se je kmalu preselila v Kalifornijo, kjer je Serj obiskoval armensko-ameriško šolo. V šolskih klopeh je spoznal vrstnike, s katerimi je ustanovil bend Soil, kmalu zatem pa so ga preimenovali v System of a Down. Tankian je imel izredne vokalne sposobnosti, bend pa je spajal alternativne metal ritme s progresivnim rokom. Skupina s Tankianom na čelu je bila že od vsega začetka zelo politično angažirana. S svojo glasbo je širšo javnost ozaveščala o krivicah, ki jih je armenski narod doživljal že vrsto let, to pa počenja še danes.

S skupino System of a Down je Tankian prodal več kot 30 milijonov plošč, leta 2006 pa se je odločil za samostojno glasbeno kariero. Že leto kasneje je s svojo glasbeno založbo Serjical Strike Records izdal prvenec Elect the Dead. Sledili so še štiri albumi in cel kup kratkih plošč. Zadnja, Foundations, je izšla lani, danes pa je na vrsti nov izdelek Covers, Collaborations & Collages. Gre za deset komadov, nekatere izmed teh je Tankian imel spravljene v predalu že več let, drugi pa so sad sodelovanja z različnimi izvajalci. Z glasbenega zornega kota se pesmi med seboj zelo razlikujejo.

»Hotel sem ustvariti nekaj drugačnega, sodelovati z drugimi glasbeniki pri priredbah, s katerimi se nisem še nikoli ukvarjal. Neke vrste nova glasbena sestavljanka,« je Tankian razkril v nekem intervjuju.

Uvod je kratka in akustična skladba Electric Dreams, kitara in vokal. Naslednja pa povsem drugačna elektronska A Seed, pri kateri je ob Tankianu tudi kanadski glasbeni producent elektronske glasbe Deadmau5. Pri naslednji glasbeni priredbi irskega pevca Chrisa de Burga I’m Counting on You dobimo Tankiana samega za klavirjem. Podobno je tudi v komadu I’m in Heaven. Things Unspoken je krasen duet s kantavtorico Bic Runga, komad I Found You pa sega v jazz melodije.

Vsaka pesem je razred zase, konec koncev to velja tudi za Tankiana!

Covers, Collaborations & Collages

Serj Tankian

Alternativna glasba

Serjical Strike Records, 2025