Bambičeva ustvarjalnost je odslej manj neznana

Pred sinočnjo premiero v tržaškem gledališču Miela je Kinoatelje ponudil goriški publiki predpremierni ogled dokumentarnega filma o Milku Bambiču, ki ga je vrhunski slovenski direktor filmske fotografije Radovan Čok, tokrat v vlogi režiserja, posnel in naslovil Milko Bambič: In Statu Nascendi. Kot je uvodoma povedala Mateja Zorn iz Kinoateljeja, so predstavitev uvrstili v niz mesečnih srečanj s slovensko filmsko produkcijo, ki bo Goričane pospremila v praznovanje Evropske prestolnice kulture leta 2025 in še dlje.

Goriški večer je bil še posebej slavnosten, ker je sovpadal s praznovanjem dneva slovenske kulture in začetkom enoletnega odštevanja do EPK GO! 2025. Mateja Zorn je bila zadovoljna, da so ta dvojni mejnik obeležili s filmom, ki osvetljuje velikega tržaškega likovnega in vsestranskega ustvarjalca. V tukajšnjem okolju je njegovo ime sicer znano, morda je manj poznana njegova raznolika in iskriva ustvarjalnost, večjo pozornost pa si nedvomno zasluži v vseslovenskem prostoru. Čokov film odpravlja to vrzel.

Snemanje ni bilo enostavno

Skoraj enourni dokumentarec je izvrstno filmsko delo mojstra fotografije, soavtorja krepko več kot sto kratkih in celovečernih igranih filmov ter dokumentarcev in skoraj dvakrat več, če upoštevamo še reklamne in glasbene spote. Radovan Čok je svoje bogato znanje prelil tudi v film, ki se ga je izjemoma, kot je sam povedal na predpremieri, lotil v vlogi režiserja. Odziv občinstva ni izostal, saj se je po zadnjem kadru sprožil iskren in topel aplavz.

Snemanje filma ni bilo enostavno, kot so povedali režiser, producentka in drugi člani snemalne ekipe. Gradiva je bilo malo, stvar se je dodatno zakomplicirala, ker je tik pred začetkom snemanja Bambičeva posvojenka in dedinja, tržaška slikarka Valentina Verani izginila neznano kam, tako da jim ni bil dostopen Bambičev osebni arhiv. Kljub temu pa so z mukotrpnim zbiranjem arhivskega gradiva od vsepovsod, s posnetki Bambičevih ilustracij, likovnih in drugih stvaritev, s pričevanji njegovih prijateljev, učencev in izvedencev s področij, ki se jih je dotaknila njegova raznolika ustvarjalnost, ter ne nazadnje z izborom redkih posnetkov, v katerih nastopa in o sebi govori sam Bambič, sestavili prepričljiv in vizualno dopadljiv filmski mozaik, ki odstira pogled na radoživega ustvarjalnega človeka in vrhunce njegove ustvarjalnosti.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.