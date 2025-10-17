Bend, v katerem pojejo skoraj vsi

Ameriška underground scena nam tokrat ponuja novo ploščo tamkajšnjih rokerjev Black Lips. Enajsti album je bend izdal s pomočjo založbe Fire Records.

Zasedbo Black Lips so leta 1999 ustanovili pevec in kitarist Cole Alexander, kitarist Ben Eberbaugh, basist Jared Swilley ter bobnar Joe Bradley. Člani benda so se spoznali na višji srednji šoli, kjer jih je družila ljubezen do glasbe in pa predvsem študentskih žurov. Študij jim ni ravno šel od rok, v glasbenem studiu pa so se takoj ujeli. Spojili so surovi garažni rok s pank ritmi in poskočno rockabilly glasbo, iz tega pa je nastal uspešen sound, ki še najbolj pride do izraza pri njihovih nastopih v živo. In ravno s koncerti je bend zaslovel na svetovni glasbeni sceni, saj se na njegovih nastopih lahko pripeti res karkoli ...

Skupina Black Lips je leta 2002 izdala svojo prvo kratko ploščo v samozaložbi. Le nekaj mesecev kasneje pa se je kitarist Eberbaugh smrtno ponesrečil s svojim avtomobilom. Dogodek je močno pretresel člane benda, ki pa so se vseeno odločili, da bodo nadaljevali z glasbenim projektom. Leto kasneje je tako zagledal luč prvenec Black Lips!. Zasedba je nato speljala veliko turnej, izdala še dva ploščka, leta 2007 podpisala pogodbo z založbo Vice Records in zaslovela z albumom Good Bad Not Evil. S kanadsko založbo je bend izdal pet albumov, leta 2020 pa prestopil pod okrilje Fire Records. Medtem je prišlo tudi do sprememb znotraj benda. Stalni člani so postali saksofonistka in manekenka Zumi Rosow, bobnar Oakley Munson ter kitarist Jeff Clarke.

V petindvajsetih letih delovanja je bend izdal kar enajst plošč, zadnja Season Of The Peach pa je zagledala luč pred enim mesecem. Značilnost benda je ta, da skoraj vsi njegovi člani sodelujejo pri petju komadov. Tudi glasbeno je bend raznolik, saj dobimo v njegovih komadih od garažnega roka, do country ritmov, lo fi in folk glasbe ter še bi lahko naštevali. Baptism In The Death House je na primer southern country pesem, ki spominja na glasbo iz barov v kaki južni zvezni državi Združenih držav Amerike. Happy Place se vrača k soundu, ki so ga fantje imeli na začetku kariere. The Illusion Part Two je bluz komad, Zulu Saints pa bolj folk rok obarvana skladba. Wild One je izrazito psihedelična, podobna, a bolj energična je garage rock pesem So Far Gone, Judas Pig pa je skok v psihedelično obdobje iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kassandra spominja na Avstralce Tame Impala. Na koncu pa je še čas za poskočni pop v komadu Prick, umirjeno uspavanko Hatman in zaključno The Illusion Part One.

Season Of The Peach

Black Lips

Garažni, psihedelični rok, country glasba

Fire Records, 2025