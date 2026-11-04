»Kosovel je rekel, da so njegova dela kot nekakšni zidaki, ki se nalagajo eden na drugega. Tudi moja dela nastajajo na ta način – sestavljam jih, zidam, gradim.«

Pogovor s Sandijem Renkom, avtorjem razstave Integrali 1 – Hommage Srečku Kosovelu v tržaškem Kulturnem domu, kjer se njegove skulpture prepletajo s pesmimi Srečka Kosovela, je potekal v torek, 27. oktobra, vodila pa ga je Živa Pahor. Razstava bo na ogled do konca januarja 2027. Že v petek, 6. novembra, pa bodo v galeriji EContemporary v Ulici Crispi 28. ob 17.30 odprli njegovo razstavo Integrali 2.

Sandi Renko je bil rojen leta 1949 v Trstu, kjer je tudi diplomiral na Umetniškem inštitutu Enrico in Umberto Nordio. Preko učiteljev in umetnikov je začel obiskovati center Centro Arte Viva, ki je v tistem obdobju v Trst pripeljal dela umetnikov, kot so Enzo Mari, Getulio Alviani in Bruno Munari. »Ti ljudje so imeli čudovite poglede na svet, njihove delavnice in pristopi so bili matematično natančni, analitični in vizionarski,« je povedal na pogovoru v mali dvorani SSG. »Ta potencial, da se izraziš preko forme, je bil tam tako močan, kot da bi bil del nekega višjega reda. Neprestano smo iskali nekaj več – bodisi skozi minimalizem bodisi skozi radikalne forme. Bili smo drzni, morda celo predrzni.«