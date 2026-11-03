Poklon Gucciniju nocoj v Vidmu

Opus kantavtorja Francesca Guccinija bodo nocoj v gledališču Palamostre v Vidmu obudili Flaco Biondini, Vince Tempera, Ellade Bandini in Antonio Marangolo, zgodovinski bend pesnika iz Emilije, združeni v skupini I musici di Guccini. Na odru se jim bo pridružil pevec in igralec Lodo Guenzi. Preplet besede in glasbe nosi ime po nepozabnem koncertu Fra la via Emilia e il West, ki je 21. junija 1984 zbral več kot 150.000 ljudi na osrednjem trgu v Bologni. Prav tam se je v nedeljo več tisoč ljudi spomnilo avgusta preminulega Guccinija.

Glasbena predstava bo na sporedu nocoj (torek, 3. novembra), ob 20. uri v gledališču Palamostre v Vidmu. Pred nastopom bo ob 18.30 pogovor s člani benda.