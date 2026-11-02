Coltrane 100 ob stoletnici velikega saksofonista

V ljubljanskem Cankarjevem domu se v ponedeljek, 2. novembra, obeta izredna glasbena poslastica: koncert Coltrane 100, posvečen letošnji stoletnici rojstva legendarnega ameriškega saksofonista Johna Coltranea.

Projekt, porojen v Detroitu, združuje zasedbo odličnih ustvarjalnih glasbenikov, ki jih veže osebna povezanost z Johnom Coltraneom oziroma njegovo glasbo. Skupino vodi Joe Lovano, dobitnik grammyja in eden najbolj priznanih saksofonistov v sodobnem džezu. Zanj je Coltraneova glasba vodilna luč.

Z njim bo saksofonsko zasedbo dopolnila Melissa Aldana, nekdanja glasbena in življenjska sopotnica slovenskega saksofonista Jurija Pukla, s katerim je marca 2019 nastopila v tržaškem Knulpu. Čilenska saksofonistka je bila šest let prej dobitnica prestižne nagrade Thelonious Monk, prva džezistka, ki ji je pripadala ta čast.

Za pianista skupine Nduduza Makhatinija je odkritje Coltraneovega temeljnega albuma A Love Supreme odigralo temeljno vlogo pri navdihovanju njegove ljubezni do džeza. Južnoafriškega pianista odlikujeta izjemna glasbena in duhovna širina.

Kvintet dopolnjujeta avstralska kontrabasistka in skladateljica Linda May Han Oh in bobnar Jeff »Tain« Watts. Opus prve zajema glasbo, napisano za majhne ansamble, orkestre in film, ustvarjeno v post-Coltraneovi tradiciji, njeno delo črpa iz modalnega, ekspresivnega in raziskovalnega jezika. Watts je sodeloval s številnimi glasbeniki, povezanimi s Coltraneovo glasbo, vključno z nastopi s skupinami pod vodstvom Coltranove žene Alice in sina Ravija.

Na koncertu bodo predstavljene sodobne interpretacije klasičnih del Johna Coltranea iz različnih obdobij njegove kariere. Poleg tega bo skupina izvedla še izvirne skladbe, ki jih je navdihnila Coltraneova bogata glasbena zapuščina.

Coltrane je svojemu kolegu saksofonistu Waynu Shorterj nekoč razložil svoje ambicije kot »začetek stavka na sredini in nato prehod na njegov začetek in konec, v obe smeri hkrati.« Skupina Coltrane 100 gleda v obe smeri hkrati. Ali, kot je izjavil Joe Lovano: »Ta kvintet bo Coltraneove skladbe počastil kot odskočno desko za raziskovanje in izražanje samega sebe. Ne želimo poustvarjati, temveč ustvarjati v Coltraneovem duhu.«