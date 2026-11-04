Joan Miró za uvod v italijansko prestolnico kulture

V Pordenonu, ki bo v prihodnjem letu italijanska prestolnica kulture, bodo v Galeriji Harry Bertoia od 22. januarja do 30. maja 2027 na ogled razstava Joan Miró, poezija predmetov in snovi, ki je v sodelovanju s fundacijo iz Barcelone, poimenovano po katalonskem umetniku, nastala ravno za to priložnost. Na razstavi bo na ogled 37 del znamenitega umetnika, od katerih je skoraj polovica takih, ki še niso bila javno razstavljena, 17 pa jih je razstavljenih prvič. Kot je zapisano v predstavitvi razstave, bo ta priložnost za raziskovanje manj znanih vidikov dela katalonskega mojstra. Z njo želijo v Pordenon privabiti obiskovalce iz drugih italijanskih dežel, pa tudi iz tujine.

Projekt, ki ga je kurirala Véronique Dupas, združuje dela iz umetnikove zasebne zbirke, podarjene barcelonskemu muzeju, in ponuja potovanje skozi grafično oblikovanje, slikarstvo, kiparstvo, poezijo in eksperimentiranje z materiali. Osredotoča se na tri teme: odnos med umetnostjo in poezijo, preobrazbo vsakdanjih predmetov v ustvarjalne elemente ter raziskave površin in tehnik.