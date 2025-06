Boj za preživetje na Manhattnu

Končno polnoletna Estela se odloči, da bo pustila za sabo mehiško mladost in se odpravila ameriškim sanjam naproti. Pedrova mama ji zaupa naslov lokala v New Yorku, kjer Estelin prijatelj iz otroških let zdaj dela in se trudi, da bi zaživel novo življenje.

V kaotičnem The Grill na Time Square je Pedro zaposlen kot kuhar, ki se novega življenja kljub vsemu veseli, pa čeprav ima kar nekaj težav, saj je Julia, njegovo ameriško dekle, noseča in namerava splaviti, ker ji odnos s priseljencem ne nudi dovolj gotovosti. Pedro namreč potrebnih dokumentov za obstanek v New Yorku nima, a upa, da mu bo pri tem lahko pomagal prav njegov delodajalec Rashid. Vse skupaj pa se še dodatno zakomplicira, ko v blagajni lokala v Manhattnu zmanjka 900 evrov in delodajalčeva prioriteta je zdaj odkritje tatu.

Pripoved mehiškega sedeminštiridesetletnega režiserja Alonsa Ruizpalaciosa je zelo pisana. Njegov živobarvni in glasni film La Cocina (Aragoste a Manhattan), ki po številnih celovečercih, v katerih smo zadnja leta opazovali čudovitost ekskluzivnih menijev, nas spet popelje v realni svet umazanih kuhinj. Kamero postavi med lonce in krožnike, kjer ni prostora za prefinjene dobrote, temveč le za trdo delo, ki omogoča vsem, ki so tam zaposleni, da preživijo.

V prepričljivo prikazanem mikrokozmosu vonjav, okusov, tradicij, porekel in stika med narodi ter kulturami, ki v tisti skupini delajo in živijo, nam celovečerec bolj kot o hrani pripoveduje o ljudeh, ki tisto hrano pripravljajo. V centru pripovedi so zgodbe in usode ljudi, ki se dan za dnem trudijo, da bi zadovoljili najrazličnejšim kapricam klientov. In prav v takem miljeju seveda prihaja tudi do hudih reakcij in nestrpnosti, saj je hierarhija med priseljenci in krajani zelo stroga, delavni urnik in zahteve pa skrajno nečloveški.

Navidez lahkotna zgodba, ki ima med protagonisti tudi dobro Rooney Mara, je v resnici globoko politično delo mehiškega avtorja, ki ga je berlinski festival že večkrat okronal.

Tudi Alonso Ruizpalacios je predstavnik izredne skupine mehiških režiserjev, ki so po debiju Alejandra Gonzales Iñarrituja suvereno postavili Ciudad De Mexico na zemljevid svetovnega filma. Tako kot Iñarritu pa se tudi Riuzpalacios nikoli ne izneveri socialni tematiki.

Aragoste a Manhattan (La Cocina)

Država: Mehika in ZDA, 2024

Režija: Alonso Ruizpalacios

Igrajo: Rooney Mara, Oded Fehr, John Pyper-Ferguson, Laura Gomez in James Waterston