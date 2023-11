Bonnie & Clyde bluza se igrata z bogom

V zadnjih letih sem večkrat obravnaval glasbene dvojice, kot so na primer The Black Keys, Royal Blood in Tweak Bird, med boljše pa sodi tudi glasbeni par The Kills. Ta nam danes ponuja nov plošček z naslovom God Games, in to kar po dolgih sedmih letih od prejšnjega Ash & Ice iz leta 2016.

Ameriška pevka Alison »VV« Mosshart in angleški glasbenik Jamie »Hotel« Hince igrata posebno mešanico bluz roka in garage ritmov, veliko je tudi distorzij kitar in elektronskih efektov, pa še posebnost – dvojni vokal.

Bonnie & Clyde bluza, kot jima pravijo, sta se spoznala pred več kot dvajsetimi leti, ko je Alison »VV« Mosshart še igrala z ameriškim pank bendom Discount. Na začetku ju je ločeval ocean, kmalu nato pa se je Mosshart preselila v Anglijo. Leta 2003 je tako zagledal luč sveta prvenec Keep On Your Mean Side. Glasbeni kritiki so ju kmalu primerjali s starejšo glasbeno dvojico The White Stripes, Mosshart in Hince pa sta v naslednjih letih dokazala, da sta bend zase. Izdala sta še dve plošči, No Wow (2005) in Midnight Boom (2008), leta 2011 pa zaslovela s ploščkom Blood Pressures. Mosshart je v istem obdobju postala članica ameriškega super-benda The Dead Weather, ki ga poleg nje sestavljajo še kitarist Dean Fertita (Queens Of The Stone Age), basist Jack Lawrence (The Raconteurs) in glasbena legenda Jack White (The White Stripes).

Skupina The Kills je v zadnjih desetih letih, zaradi sodelovanj pri drugih glasbenih projektih, izdala le eno ploščo – Ash & Ice leta 2016. Tri leta od tega je sicer izšel plošček Little Bastards, šlo pa je za izbor dvajsetih tako imenovanih b-verzij komadov, ki niso še bili dobili mesta v uradni diskografiji benda. Lani sta glasbenika vnovič posnela uspešni album No Wow in mu dodala še nekaj novih komadov, danes pa končno nova plošča God Games.

Album je nastajal kar nekaj let, Hince pa je o njem dejal: »Želel sem pripraviti “spiritual” ploščo, a brez boga. V vsakdanjem življenju sem namreč ateist, ko pa ustvarjam, se veliko igram z bogom. Zato tudi naslov God Games.« Tudi snemanje ploščka je s tem povezano, saj je potekalo v londonskem The Church Studios, ki so ga uredili v nekdanji cerkvi. Za produkcijsko plat je poskrbel priznan glasbeni producent Paul Epworth. Tako je nastalo dvanajst komadov za skoraj štirideset minut glasbe. Najprej imamo prvi single New York, privlačen in surov komad, v drugem LA Hex pa zapoje tudi gospel pevski zbor, to je tista spiritualnost, o kateri govori Hince. 103 je svojevrstna balada s težkimi kitarami, My Girls My Girls pa povsem drugačna, nežna in senzualna. Podobna je tudi kratka Blank, v kateri pride še enkrat do izraza Mosshartin vokal.

The Kills je še vedno zelo originalen bend.

God Games

The Kills

Garažni bluz rok, electro rok

Domino Recording, 2023