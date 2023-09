Boris Pahor se simbolno vrača domov

Po Evropskem parlamentu v Bruslju in Državnem zboru v Ljubljani bo razstava o Borisu Pahorju na ogled tudi v Narodnem domu v Trstu, v večjih pisarniških prostorih v pritličju, ki jih je Fundacija Narodni dom pridobila nedavno od tega. Tako se pisatelj simbolično vrača v kraj, ki je globoko zaznamoval njegovo življenje in pisanje.

Pobudo za razstavo je dal evropski poslanec, Primorec Matjaž Nemec, podprli so jo krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij ter Primorski dnevnik v partnerstvu s Primorskimi novicami; sodelovala je še pisateljeva družina. Za tržaški prikaz sta poskrbeli Zadruga kulturni dom Prosek - Kontovel (Knjižnica Borisa Pahorja) in Zveza slovenskih kulturnih društev v okviru festivala Slovencev v Italiji Slofest.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali Pahorjeva dela, prevode Nekropole v razne jezike, prevode njegovih romanov v italijanščino, nekatere pomembnejše nagrade in odlikovanja (med temi si bo mogoče ogledati tudi odlikovanje, ki ga je Boris Pahor prejel 13. julija 2020 iz rok takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle), nekaj njegovih osebnih predmetov in tipkopisov, ki jih je pisatelj podaril knjižnici na Proseku.

Na odprtju razstave v sredo, 13. septembra, ob 18.30 v Narodnem domu bo prisotne nagovoril pisateljev sin Adrijan, nastopil pa bo tudi tercet učencev petja pri Glasbeni matici.

Med Slofestom si bo mogoče ogledati razstavo od 10. do 18. ure; ostala pa bo odprta tudi naslednja dva tedna, in sicer od ponedeljka do petka, od 10. do 13. ure in 16. do 19. ure. Za ogled v slednjem terminu se bodo obiskovalci morali najaviti v multimedijskem središču Stik, ki bo odprt z istim urnikom.