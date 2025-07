Bruce Springsteen se še vedno upira

Bruce Springsteen se ponovno ni mogel ugrizniti v jezik. Med prvo uro ponedeljkovega koncerta na milanskem San Siru je večino skladb pospremil z ostrimi kritikami na račun predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ostali dve uri pa je 60.000 zaradi poletne sopare prepotenim oboževalcem postregel s svojim železnim repertoarjem in prikritim sporočilom, da se pri 76 letih - dopolnil jih bo septembra - še ni vdal.

Enako bi lahko rekli o zvestem kitaristu Stevieju Van Zandtu, ki je prejšnji teden po koncertu v San Sebastianu moral na nujno operacijo zaradi vnetja slepiča. Njegova prisotnost v Milanu je bila pod vprašajem, a ob 19.56 - koncert se je začel štiri minute pred napovedano uro - ga je leto starejši Springsteen, držaje za roko, pospremil pred občinstvo, ki je kitaristu namenilo huronski aplavz. Začetna No surrender (Ni predaje) je zato izzvenela še bolj pomenljivo.

Dobrodošla ekstaza rokenrola

Springsteena je na odru spremljajo kar 17 glasbenikov, vključno z ženo Patti Scialfa, kar je ustvarilo obilje pihal, tolkal in glasov. Sladokusci so sicer po koncertu ocenjevali, da so se glasovi in glasbila zaradi neoptimalne akustike pomešali v neizostren zvok, toda sodeč po odzivu množice je bil tudi predzadnji koncert letošnje evropske turneje Land of hopes and dreams zelo dobrodošla ekstaza rokenkrola.