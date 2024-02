Burrito spravil kitarista na skupno pot

Kalifornija je od vedno glasbeno zelo plodna dežela. Že v šestdesetih in sedemdesetih letih so bendi tam rasli kot gobe. Psihedelija, folk rok, flower-power gibanje, nato pa še trši rok v sedemdesetih. Da o osemdesetih ne govorimo, ko je v prvih letih prišel na dan trash metal. Trije izmed pionirjev te glasbene zvrsti in sicer Metallica, Slayer in pa Megadeth prihajajo ravno iz Kalifornije. Proti koncu osemdesetih pa še žuri v kalifornijskih pušcavah in nastanek desert oziroma stoner roka. In v tistem obdobju so zrasli protagonisti današnje rubrike. Big Scenic Nowhere je namrec bend, katerega ustanovna clana sta dva možakarja na pragu petdesetih let in z za sabo že uspešnimi karierami v drugih glasbenih projektih. Kitarist Gary Arce se je proti koncu poletja leta 2019 vrnil iz evropske turneje, na kateri je bil s svojim bendom Yawning Man. Zaželel si je burrito in se tako odpravil v Mojave Desert v znani mehiški fast food El Taco. Pojedino je obelodanil z objavo na družbenih omrežjih. Kmalu nato mu je kitarist stoner rok legend Fu Manchu Bob Balch v odgovor objavil fotografijo velikega burrita z dvojnim sirom, ki ga je v istem trenutku jedel v ravno tako El Taco fast foodu v sosednjem mestecu. Iz ljubezni do burrita je tako nastal bend. Nekaj tednov kasneje se je Arce odpeljal domov k Balchu in zacela sta z vajami. Glasbeni stil dveh kitaristov je še kar drugacen. Arce in njegovi Yawning Man so izrazito psihedelicni, medtem ko je Balchova kitara v skupini Fu Manchu bolj stoner-rokerska. Na vajah pa sta se vseeno odlicno ujemala. Posnela sta nekaj komadov, Balch jih je nato aranžiral in zraven poklical še nekaj glasbenikov. Svoj doprinos so tako dali med drugimi tudi Tony Reed skupine Mos Generator, Nick Oliveri, Bill Stinson zasedbe Yawning Man, Mario Lalli in Lisa Alley ter Ian Graham benda The Well. Prvenec Vision Beyond Horizon je zagledal luc leta 2020 za italijansko neodvisno glasbeno založbo Heavy Psych Sounds Records. Sledili sta še kratka plošca Lavender Blues in leta 2022 drugi album The Long Morrow. Zasedba je bolj malo koncertirala, saj so njeni clani zelo zasedeni, kdo ve pa ce jim bo morda le uspelo se odpraviti na krajšo evropsko turnejo. Do takrat se moramo potolažiti s studijsko glasbo, na zacetku meseca pa sta nas Arce in Balch poslastila z novim plošckom The Waydown. V njem dobimo sedem pesmi za skoraj štirideset minut glasbe. Album sledi že znanemu glasbenemu kalupu psihedelicnega roka, na katerega sta nas glasbenika že privadila. Z razliko od prejšnih plošc, pa je tokrat na voljo nekaj vec komadov, krajših kot ponavadi. Ob Arcu in Balchu so pri snemanju sodelovali še bobnar Bill Stinson, vsestranski glasbenik Tony Reed in pa Per Wiberg ter Reeves Gabrels. Uživajte!

The Waydown

Big Scenic Nowhere

Psihedelicni, pušcavski rok

Heavy Psych Sounds Records, 2024