Camillerijeva teta je bila Slovenka

Andrea Camilleri je bil družinsko povezan s Slovenijo in Slovenci. Njegov stric Gino, mamin brat, je bil namreč poročen z Marijo, Slovenko, s katero sta živela v Livornu, kjer ju je Camilleri kot otrok večkrat obiskal. O svojih pogostih obiskih k teti in stricu je včeraj umrli pisatelj pred leti pripovedoval rimskemu dopisniku Dela Tonetu Hočevarju, ki ga je intervjuval za Sobotno prilogo.

Camilleriju se je vtisnila v spomin tudi Marijina nečakinja, ki jo je po drugi vojni srečal v Livornu. Njenega imena se ni spomnil, v spominu pa mu je ostala njena lepota. »Na omarici v spalnici v Livornu je dekle imelo fotografijo fanta z rdečo zvezdo na kapi in zraven je gorela svečka. Je tvoj fant, sem jo vprašal, in odgovorila je, da je brat. Je umrl, sem pobaral, ona pa je odločno rekla, da so ga ubili, in dodala, da smo ga ubili mi – s prstom je pokazala name. Nikoli ne bom pozabil tistega prizora,« je Camilleri izpovedal Hočevarju. Povedal mu je tudi, da je teta Marija bila vse življenje zavedna Slovenka.