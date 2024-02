Camus in milost brezbrižnega sveta

»Kaj mi mar smrt drugih, kaj materina ljubezen, kaj mi mar njegov Bog in življenje, ki si ga človek izbira, usoda, ki si jo izvoli, saj je ena sama usoda morala izvoliti mene in z menoj milijardo izbrancev ...«

Tujec je eno izmed najbolj emblematičnih literarnih besedil dvajsetega življenja. Z njim je leta 1942 Albert Camus uvedel v književnost eksistencializem in tako ovekovečil absurdnost življenja in odtujenost posameznika v svetu. Dramatizacijo romana je tokrat v režiji Franca Peroja postavilo na veliki oder tržaškega Kulturnega doma Slovensko stalno gledališče. Premiera je potekala pretekli petek.

Dobro uro dolgo predstavo odlikuje estetika, ki je premo sorazmerna z zahtevnostjo recepcije prav tako kratkega in hkrati zahtevnega romana.

Upor proti absurdnosti

Gre za prvoosebno pripoved Meursaulta, uradnika na pomorski agenciji v Alžiru, ki je bil v dogajalnem času romana francoska kolonija. Pripoved se začne z vestjo o smrti njegove matere in njenim pogrebom, nadaljuje se z novim ljubezenskim razmerjem. Kmalu se zaradi soseda Raymonda Sintesa Meursault zaplete v prepir z Arabci in enega od teh, ki je ranil Sintesa, tudi ustreli.

Meursault se znajde v priporu, doživi proces, obsodbo in čaka na smrt. Med sojenjem se upira lastnemu zagovoru, v

vzdušju največje odtujenosti se vede odmaknjeno in s tem sporoča bralcem in gledalcem svoj upor proti absurdnosti eksistence pod vročim alžirskim soncem, ko doživlja »milost brezbrižnega sveta«.

Vzdušje razbeljenega mesta ob sredozemski obali doživijo tudi gledalci. Predvsem v drugem delu, ko med čakanjem v ječi in sojenjem zavlada brezčasje. Za to so zaslužni številni učinkoviti odrski elementi, sploh luč Claudia Colorettija ob scenografiji in kostumih Andree Viottija. Pa vendar učinkuje odrska postavitev Camusovega romana statično.

Tujec bo na ogled le še ta vikend: v petek in soboto ob 20. uri, v nedeljo pa ob 16. uri. V ponedeljek bo na vrsti še ponovitev za goriške abonente v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža, in sicer ob 20. uri.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.