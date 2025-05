Cankarjevo nagrado podelili Barbari Korun za pesniško zbirko Vnazaj

Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta so sinoči podelili Barbari Korun za pesniško zbirko Vnazaj. V pesniški zbirki spregovori o bolečini ob smrti svoje mame, osrednji motiv pa prepleta s smrtjo vere v človečnost ob genocidu v Gazi in drugih vojnah po svetu, piše v utemeljitvi. Nagrada je vredna 8000 evrov.

Kot piše v utemeljitvi nagrade, njene pesmi v brezupnem času spomnijo, da noben človek ni otok, temveč smo vsi kos celine. Osrednji element, ki povezuje pesmi v zbirki, je voda. »Čeprav je na začetku struga suha in se potem v deročem toku prepoji s krvjo, se nazadnje umiri v jezero, ki prinaša upanje. Voda je plodovnica, ki povezuje mater in otroka, in v krogotoku življenja, ko nazadnje pesnica pomaga umirajoči materi, se vlogi zamenjata.«

Po besedah žirije je morda voda tisti element očiščenja, h kateremu se simbolno vračamo in ki nas opomni, da bi morali biti vzajemna skrb in ljubezen temelj našega obstoja ter da sta le ti močnejši od vojne in smrti.

Ob prevzemu nagrade je Korun povedala, da nagrade ni pričakovala, saj je bil izbor nominiranih del odličen. Kot je povedala, ji nagrada posebej veliko pomeni, ker nosi čudovito ime Ivana Cankarja občuduje zaradi njegove raznovrstnosti, predvsem pa človečnosti in kritičnosti. Po njenih besedah je znal biti duhovit, pronicljiv in melanholičen.