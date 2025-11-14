Častni zlati medved za življenjsko delo malezijski igralki Michelle Yeoh

Z oskarjem nagrajena malezijska igralka Michelle Yeoh je prejemnica častnega zlatega medveda za življenjsko delo, ki ji ga bodo podelili 12. februarja prihodnje leto ob odprtju mednarodnega filmskega festivala Berlinale, so danes sporočili v Berlinu.

»Michelle Yeoh velja za eno najbolj vsestranskih in vplivnih igralk svoje generacije. S kariero, ki se razteza čez štiri desetletja in več celin, je pustila trajen pečat v mednarodnem filmu,« so o igralki, ki je bila leta 1999 članica mednarodne žirije Berlinala, zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Po besedah vodje Berlinala Tricie Tuttle je Yeoh vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje - geografske, jezikovne ali filmske. »Njena močna prisotnost, neustrašne umetniške odločitve in nezamenljiv slog so trajno zaznamovali generacije filmskih ustvarjalcev in oboževalcev na Berlinalu in po vsem svetu,« je še dodala Tuttle.

Yeoh je za vlogo lastnice pralnice v filmu Vse povsod naenkrat leta 2023 kot prva azijska igralka prejela oskarja za glavno vlogo. Med drugim je nastopila tudi v več akcijskih filmih. V filmu o agentu Jamesu Bondu iz leta 1997 007 - Jutri nikoli ne umre je igrala Bondovo dekle, prav ta vloga pa ji je prinesla mednarodni preboj. Videti jo je bilo mogoče tudi v fantazijskem muzikalu Žlehtnoba.

Berlinale s častnim zlatim medvedom za življenjsko delo počasti osebnosti, ki so trajno prispevale k filmski umetnosti. Med dosedanjimi nagrajenci so Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg in Tilda Swinton.

Poleg mednarodnih filmskih festivalov v francoskem Cannesu in italijanskih Benetkah Berlinale sodi med največje evropske filmske festivale.