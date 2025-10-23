Čebele, ki umrejo, nezemljani in še ...

Po treh filmih, ki jih je Emma Stone že posnela z Yorgosom Lanthimosom in dveh oskarjevih nagradah, eno od katerih je prejela prav z nastopom v predzadnjem celovečercu vizionarnega grškega režiserja, Nesrečna bitja, se je ameriška igralka spet predstavila občinstvu pretekle beneške mostre v najnovejšem delu atenskega avtorja, Bugonija.

V filmu, ki ga Stonejeva tudi koproducira, pooseblja šestintridesetletna igralka determinirano menedžerko Michelle Fuller, ki na lepem postane žrtev ugrabitve dveh blesavih aktivistov, Teddyja in Donalda.

Teddy je zaposlen v velikem špediterskem podjetju in živi v zapuščenem in vselej razmetanem stanovanju na robu velikega mesta. Tam se, sredi zelenja, z veliko ljubeznijo posveča čebelam in skrbi za bratranca Donalda.

Mlada moška, ki sta obsedena s teorijami zarote opazujeta, kako dan za dnem izginjajo čebele in Teddy je prepričan, da bo enaka usoda kmalu doletela tudi človeštvo. Še več. Samotarski špediter že napoveduje, da bodo za uničenje zemlje in zemljanov poskrbeli vesoljci, ki imajo za to že speljan načrt. Ambiciozni plan naj bi nezemljani po njegovem mnenju že začeli izvajati. Dokaz za to je vse številnejša prisotnost nadnaravnih bitij na zemlji. Med temi je po Teddyjevem mnenju tudi Michelle Fuller, vplivna direktorica farmacevtskega podjetja, ki jo z Donaldovo pomočjo in herojskim podvigom, moška ugrabita in jo prikleneta v klet.

Ko se prvič soočita z jetnico in seveda nasprotnico, pa se razvname neverjetna bitka, ki postane gledalcu telesno absolutno nepredvidljiva in hkrati nepričakovano ganljiva ...

Najnovejše Lanthimosovo delo, od danes na ogled v italijanskih filmskih dvoranah, je znanstvenofantastična tudi zelo duhovita komedija, ki skozi temačno prizmo čudakov in njihovih neverjetnih prepričanj, originalno in prodorno predstavlja norost sodobnega sveta.

Lanthimosov film je predelava južnokorejskega ekološko zelo angažiranega celovečerca Save the green planet, ki mu je Lanthimos dodal tudi pomembno politično sporočilo.

Bugonia

Država: ZDA, Irska in Južna Koreja 2025

Režija: Yorgos Lanthimos

Igrajo: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis in Alicia Silverstone