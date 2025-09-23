Center Pompidou za pet let zaprl svoja vrata

Center Pompidou bo danes zaradi petletne prenove zaprl vrata. Stalna zbirka je za obiskovalce zaprta že od marca, občasne razstave pa so ostale na ogled.

Poslopje, prepoznavno po svoji pisani zunanjosti, vidnih ceveh in tekočih stopnicah, vsako leto privabi milijone obiskovalcev, ki občudujejo tako arhitekturo kot razstavljena umetniška dela. Zgradili so ga po načrtih arhitektov Renza Piana in Richarda Rogersa, ki sta ga zasnovala kot odprt prostor za vse. Poimenovan je po nekdanjem francoskem predsedniku Georgesu Pompidouju, vrata pa je Center Pompidou odprl leta 1977.

Dela so z razstavnih prostorov stalne zbirke po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pričeli odstranjevati marca, med njimi slike Francisa Bacona in Fride Kahlo ter skulpture Marcela Duchampa.

V sklopu obsežne prenove bodo odstranili ves azbest ter popolnoma prenovili notranjost. Načrtovana je nova hidroizolacija, s čimer želijo zmanjšati stroške energije za 40 odstotkov, je za AFP povedal predsednik Centra Pompidou Laurent Le Bon.

Strošek obnove je ocenjen na 460 milijonov evrov, od tega bo 280 milijonov zagotovila država. Po Le Bonovih besedah imajo tudi že zagotovljenih še 100 milijonov evrov, ob tem upajo, da bodo preostalih 80 milijonov zbrali v naslednjih petih letih. Savdska Arabija je po pisanju AFP prispevala 50 milijonov evrov. Po prenovi naj bi Center Pompidou vrata ponovno odprl leta 2030.