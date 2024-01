Čezmejna razstava sodobnega kiparstva

Sugestivna palača na Korzu Verdi v središču Gorice je bila med 18. in 19. stoletjem samostan redovnic klaris, vendar je od tedaj doživela nekaj posegov. Za krajši čas so jo uporabljali kot vojaško skladišče in je med prvo svetovno vojno utrpela resne poškodbe. Objekt so prenovili leta 2000, a muzej sv. Klare je bil odprt za javnost šele leta 2011. Odtlej deluje kot muzej oziroma razstavni prostor. Struktura z lesenimi tramovi in pilastri ter kamnitimi elementi je edinstven primer v Gorici.

Petnajstega decembra so tu otvorili čezmejno razstavo sodobnega kiparstva z emblematičnim naslovom Silva Lapidea. Kipi štiriindvajsetih slovenskih in italijanskih kiparjev ter dela dveh fotografov so razporejeni po vseh treh nadstropjih palače, s katero ustvarjajo dialog, saj sta kamen in les prisotna kot gradbena elementa stare palače in kot material, ki se ga umetniki poslužujejo za ustvarjanje kipov, nekateri tudi v kombinaciji obeh.

Dogodek je sad sodelovanja med Občino Gorica in Občino Nova Gorica ter s podporo Fundacije Cassa di Risparmio iz Gorice. To je prva od štirih načrtovanih razstav v sklopu GO!2025, ki uvajajo Gorico kot prestolnico kulture v letu 2025, zasnovala pa jo je predstavnica oddelka za kulturo goriške občine in umetnostna zgodovinarka Emanuela Uccello.

Razstava bo na ogled do 17. marca z naslednjim urnikom: od petka do nedelje: 10.00–13.00 in 15.00–19.00. Obenem je predviden spremljevalni program z vodenimi ogledi, srečanji z umetniki in didaktične likovne delavnice za najmlajše v priredbi Občinske igralnice (»Ludoteche«). Med pobudami so v načrtu performans sodobnega plesa in vodeni pohodi v bližnje gozdove ter kamnolome, s posebnim ozirom na likalno vinsko in gastronomsko ponudbo.