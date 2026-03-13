Ciganska glasba s kontaminacijami

Danes imamo po dolgem času pred sabo nov glasbeni izdelek znamenite multikulturne skupine Gogol Bordello. Fantje so proti koncu prejšnjega leta posneli album We Mean It, Man!, ki je februarja letos izšel za založbo Casa Gogol Records.

Skupino Gogol Bordello sestavljajo glasbeniki iz raznoraznih držav. V zadnjih albumih se je bend nekoliko oddaljil od prvotnega, tršega gipsy punka, s katerim je zaslovel pred več kot petnajstimi leti. K temu je prav gotovo pripomogel izredni sloves, ki ga danes bend uživa na svetovni ravni. Ciganski glasbeni elementi so še vedno prisotni, pomešani pa so pogosto s pop glasbo. Na tak način se je seveda število bendovih oboževalcev zelo povečalo.

Gogol Bordello so nastali v New Yorku proti koncu prejšnjega tisočletja. Bili so med pionirji nove glasbene zvrsti, tako imenovanega gypsy punka, to je mešanice reggae, pankrok, funky, hip-hop, ciganske glasbe in ukrajinske ljudske pesmi. Skupino je ustanovil Ukrajinec Evgeny Aleksandrovič Nikolaev, bolj znan s psevdonimom Eugene Hütz, ki je svoje prve glasbene korake opravil že v nekdanji Sovjetski zvezi. Po jedrski nesreči v Černobilu se je komaj štirinajstletni Evgeny odpravil na dolgo romanje, ki ga je na koncu privedlo v Združene države Amerike. Leta 1997 je v New Yorku spoznal violinista Sergeja Ryabtseva in harmonikarja Jurija Lemesheva, s katerima je dve leti kasneje ustanovil zasedbo. Kmalu nato so se jim pridružili še izraelski kitarist Oren Kaplan, etiopski basist Thomas Gobena ter bobnarja, Ekvadorec Pedro Erazo in Američan Oliver Charles.

Bendovi člani so se v vseh teh letih večkrat spremenili, Hütz in Ryabtsev pa sta v bistvu edina, ki sta na svojem mestu še danes. Skupina se od vsega začetka posveča ciganski glasbi in jo na svoj način kontaminira z najrazličnejšimi glasbenimi zvrstmi.

»Naš violinist Sergey je bolj pod vplivom Vivaldija kot koga drugega, za Jimija Hendrixa je izvedel šele med koronsko krizo, ko sem mu ga predlagal in je imel dovolj časa. Nismo sestavljeni iz ničesar, dejansko so v nas nešteti sloji različnih glasbenih kultur, od Stooges, psihedeličnega roka, do enostavnosti hardkora, premešanega s cigansko glasbo, ki sem jo poslušal v mladosti, in še kupa drugih stvari,« je v intervjuju obrazložil Hütz.

Na novem ploščku We Mean It, Man! je dvanajst komadov za skoraj petdeset minut poskočne glasbe. Veliko je tudi sintetizatorjev zvoka. Hütz in njegovi so še vedno zelo kritični do svetovne politike in družbe nasploh. Na primer v pesmi No Time For Idiots, v kateri pevec trdi, da so ljudje popolnoma izgubili sposobnost koncentracije ali kakršnekoli oblike kritičnega mišljenja.

Gogol Bordello bodo letos poleti v okviru evropske turneje nastopili tudi v Trstu, in sicer 11. avgusta na Gradu sv. Justa.

We Mean It, Man!

Gogol Bordello

Gypsy punk

Casa Gogol Records, 2026