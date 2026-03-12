Svobodna izbira poklica ima tudi ceno

Kljub dobrim fotografijam, pod katere se Paul Marquet že vrsto let podpisuje, je dvainštiridesetletnemu pariškemu slikarju že dolgo jasno, da bi svojo kreativno žilico rad preusmeril predvsem v pisanje. Ta želja postane v določenem trenutku tako močna, da se odloči opustiti fotoaparat in s tem tudi zadoščenja in ekonomsko stabilnost, ki je njemu in družini vrsto let zagotavljala preskrbljen vsakdan.

Ko ubere novo pot, ker se medtem tudi loči od žene in otrok, si mora zamisliti in izmisliti še novo življenje, kar seveda ni najlažje. Predvsem se vse skupaj izkaže za precej zapleteno, ko Paulu in njegovemu založniku postane jasno, da talent ne zadostuje in da lahko tudi najbolj perspektiven pisec zabrede v hudo krizo.

Film, ki pripoveduje o pisanju, se stalno spogleduje tudi z delom režiserja, saj zelo podobne dinamike, kot jih nakaže sama režiserka Valérie Donzelli, ki v filmu pooseblja protagonistovo soprogo, veljajo tudi za avtorje celovečercev, ki morajo najprej prepričati producente, potem film posneti in ga pospremiti do filmskih dvoran, kar seveda še ne zagotavlja končnega uspeha ...

Paul se tako znajde v popolni revščini in pisanje mu ne daje tistih zagotovil, ki jih je bil vajen s fotografskim poklicem. Tudi zato se odloči za prekarne zaposlitve, kot so čiščenje in urejanje vrtov, manjša zidarska dela, pomoč pri selitvi in urejanje teras. Posle, ki si jih Paul zagotovi preko zelo posebne spletne dražbe, kjer vsakič znova posamezniki ponujajo vse nižje plače za opravljanje določenih del in naposled si delo zagotovi, kdor ponudi najbolj poceni usluge.

Peti celovečerec danes triinpetdesetletne francoske režiserke, ki so ga septembra predstavili na beneški Mostri, se spet loteva socialne tematike. Tokrat pa ne samo tiste, ki pripoveduje o brezposelnosti in izkoriščanju delovne sile, temveč bolj o ljubezni do poklica in svobodi pri izbiri službe, ki posamezniku najbolj leži. Izbira poklica na podlagi nagnjenj in želja je po mnenju filmarke italijanskega porekla velik privilegij. Toda tudi svobodna izbira skriva vselej določeno ceno. Tako, ki je včasih pravzaprav zelo visoka ...

La mattina scrivo (À pied d’oeuvre)

Država: Francija 2025

Režija: Valérie Donzelli

Igrajo: Bastien Bouillon, Virginie Ledoyen, André Marcon in Valérie Donzelli