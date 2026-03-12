Leo Černic s Kozmonavti zmagal v Regensburgu

Na mednarodnem festivalu kratkih filmov v nemškem Regensburgu je v sredo goriški scenarist in režiser Leo Černic prejel glavno nagrado za kratki film Kozmonavti. Kratki animirani film govori o Kozmonavtih, ki na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja.

»Ta nagrada mi je v izjemno čast ne le zato, ker poudarja vitalnost slovenske animacije v mednarodnem prostoru, temveč predvsem zato, ker ponuja priložnost za obravnavanje tem, ki se mi v teh turobnih časih zdijo še posebej aktualne in politične, naj bo to ljubezen, nežnost ali vsesplošna empatija do sočloveka, « so njegove besede navedli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Černic je tudi glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo. Skozi oseben pogled na svet je človeško telo predstavljeno v svojih razlikah, kot vrednota in kot celota, je nagrado utemeljila festivalska komisija.

Film je svetovno premiero doživel na letošnjem Berlinalu, kjer je prejel eno izmed štirih nagrad v tekmovalnem programu. S tem se je uvrstil med kandidate za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Uvrstil se je tudi v glavni tekmovalni program letošnjega festivala animiranega filma Animafest v Zagrebu. Festival kratkega filma v Regensburgu je eden najpomembnejših festivalov kratkega filma v Nemčiji. Predstavlja bogat program mednarodnih in nemških kratkih filmov različnih žanrov in slogov. Znan je po svojem poudarku na avtorskih, inovativnih in eksperimentalnih kratkih filmih ter po tem, da daje prostor tudi mladim in uveljavljajočim se filmskim ustvarjalcem. Poleg projekcij vključuje tudi pogovore z avtorji, strokovne dogodke in srečanja filmskih profesionalcev.