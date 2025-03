Črtomir Šiškovič: Odkril sem nov svet in spoznal veličino Tartinija

Založba Dynamic je pred nedavnim izdala tretjo zgoščenko, ki jo tržaški violinist Črtomir Šiškovič posveča učencem piranskega skladatelja Giuseppeja Tartinija.

Pupils of Tartini Vol. 3 obsega štiri koncerte poznobaročne in klasicistične dobe. Avtorji skladb so Michele Stratico, doma iz Zadra, beneška glasbenica Maddalena Laura Lombardini Sirmen (Tartini ji je leta 1760 namenil znamenito pismo o osnovah svoje didaktične metode, ki je postalo dragoceno pedagoško gradivo in dokument o njegovem načinu igranja in poučevanja), Angelo Morigi, o katerem je ohranjenih bolj malo biografskih podatkov, in nemški skladatelj Johann Gottlieb Naumann (kasneje kapelnik na saškem dvoru v Dresdnu). Posnetki so nastali v sodelovanju s skupino Ensemble Dissonance, v kateri igrajo tudi člani Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Italijanska založba s sedežem v Genovi posveča specifično pozornost manj znani literaturi za violino in že dolgo let zaupa tržaškemu violinistu obogatitev diskografske ponudbe z glasbeno dediščino Tartinija in njegovega kroga. V tem sklopu sta najprej izšla dva albuma s sonatami za violino solo, nato tri plošče s sonatami za violino in basso continuo, vzporedno pa se je začelo iskanje in snemanje skladb Tartinijevih učencev.

S Šiškovičem smo se pogovarjali o genezi nove plošče in njegovih glasbenih načrtih.

Kako in kdaj se je pravzaprav začelo vaše raziskovanje Tartinijeve dediščine oziroma opusa njegovih učencev?

Začetek sega v čas pred približno 35 leti, ko sem začel snemati za Radio Trst A vse Tartinijeve sonate za solo violino. Priskrbel sem si rokopise teh sonat, ki so shranjeni v knjižnici Antoniana v Padovi. Tam sem našel tudi veliko Tartinijevih sonat za violino in generalbasov – ki še niso bili izdani in posneti – ter tudi njegove koncerte.

Vedel sem, da je imel Tartini v Padovi zelo poznano »šolo narodov« (Scuola delle nazioni), in sklepal, da verjetno obstajajo tudi rokopisi skladb njegovih učencev. Tako sem odkril nov svet in spoznal veličino tega glasbenika. Imel je več kot dvesto učencev in veliko jih je tudi skladalo. Vsak je imel svoj slog, a večina se ni oddaljila od svojega učitelja.