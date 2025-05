Danes ni nič bolj aktualnega od norosti

Avtor članka je Aljaž Novak (Primorske novice).

Norost - pogosto stigmatizirana in odrinjena na rob - ni le motnja, temveč lahko postane tudi upor, vizija, hvalnica svobodi. V družbi, ki prisega na red, logiko in razum, nas prav norost vabi k premisleku o mejah normalnosti, k iskanju drugačnosti ter k preseganju okvirjev, ki nas omejujejo. Prav zato ni naključje, da je osrednja nit letošnjih brezmejnih srečanj Forum Tomizza Hvalnica norosti.

Trst, Umag in Koper bodo že 26. leto zapovrstjo povezala ta mednarodna srečanja, v sklopu katerih bodo tudi letos priredili številne razstave, predstavitve knjig, performanse, literarne poti, pesniške nastope in simpozij, ki ga tradicionalno prirejajo na eno izmed aktualnih tematik.

Letošnji Forum, ki se uradno pričenja jutri, so pred približno letom dni pričeli snovati Irena Urbič, Neven Ušumović in Martin Lissiach. Forumska karavana - če ji lahko tako rečemo - bo svojo pot začela v Trstu, in sicer v muzeju LETS. Na tržaškem simpoziju bodo spregovorili novinarka Cristina Bonadei, pisateljici Marina Mander in Elena Cerkvenič ter pisatelj, alpinist, tudi nagrajenec Prešernovega sklada Dušan Jelinčič.