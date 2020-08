Danes praznuje Boris Pahor

Ko je starosta tržaških pisateljev Boris Pahor, ki danes slavi 107. rojstni dan, 13. julija letos ob slovenskem prejel tudi najvišje italijansko državno odlikovanje, je v naš mikrofon povedal, da ga sprejema tudi v imenu vseh, ki niso preživeli fašizma. Začenši z goriškim zborovodjo in skladateljem Lojzetom Bratužem (1902-1937), kateremu je posvetil novelo Rože za gobavca (prvič objavljena v zbirki Kres v pristanu, Mladinska knjiga, 1959). Kot se spominja pisatelj, takrat marsikoga ni prepričala primerjava z gobavcem, francoski založnik pa je bil nad njo navdušen in je zgodbo označil za novelo evropskih razsežnosti. Poetična pripoved o Goriški, ki je tisto zimo leta 1937 zadrževala dih, in prispodoba zavednega Slovenca, ki se ga fašistični režim boji, kot bi bil okužen, je nedvomno med Pahorjevimi najbolj posrečenimi. S privoljenjem pisatelja in tržaške založbe Mladika, ki je zbirko Grmada v pristanu nazadnje ponatisnila, jo danes poklanjamo našim bralcem. Njenemu avtorju pa kličemo vse najboljše!