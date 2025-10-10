»Dejansko živim v nekdanji avstro-ogrski monarhiji«

Z madžarskim avtorjem Laszlom Krasznahorkaijem (1954), letošnjim dobitnikom Nobelove nagrade za literaturo, je svojega nobelovca dobil tudi Trst, saj je avtor doma tudi v mestu v zalivu.

»Zelo sem ponosen in srečen, da sem v družbi nekaterih resnično velikih pisateljev in pesnikov,« je ob novici, da je letošnji prejemnik Nobelove nagrade za literaturo Krasznahorkai komentiral za spletno stran www.nobelprize.org. Dejal je, da mu nagrada daje moč, da še dalje piše v svojem »majhnem jeziku«, madžarščini (po Imreju Kerteszu, ki je nagrado prejel leta 2002, je Krasznahorkai drugi madžarski nobelovec).

Doma v treh mestih

V intervjuju je tudi povedal, da živi »na vrhu griča v okolici Budimpešte, v Trstu in občasno na Dunaju, dejansko v nekdanji avstro-ogrski monarhiji«. V Trstu naj bil imel stanovanje v okolici judovske sinagoge. Tommaso Lovat iz istoimenske knjigarne na Drevoredu 20. septembra, je za tiskovno agencijo Ansa dejal, da jih je pred nekaj leti obiskal in podpisal nekaj izvodov knjig. Bil je prijazen in umirjen, se spominja knjigarnar.

Od kdaj madžarski pisatelj, avtor več kot 20 literarnih del (v slovenščino so prevedena tri), živi v Trstu, ni dano vedeti. V mestu pa je prav gotovo preživel septembrski dan leta 2014, na tržaškem dogodku v sklopu literarnega festivala Vilenica, ki mu je tistega leta podelil istoimensko mednarodno nagrado (slovenski avtor v fokusu je bil takrat Tržačan Marko Sosič).