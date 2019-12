Denis Novato ena glavnih zvezd v Clevelandu

Dvorana slavnih in muzej polke v nedeljo v Clevelandu prireja že 35. podelitev nagrad za dosežke v polka glasbi. Ta podelitev je vrhunec 56. vikenda polke ob zahvalnem dnevu, ki poteka od četrtka do nedelje, za ogrevanje pa je v sredo v Slovenskem narodnem domu potekala improvizacija te glasbe.

Od vseh slogov polke je v ZDA najbolj znan prav clevelandski (Cleveland Style), ki so ga razvili slovenski priseljenci v ZDA. Med njimi je bil najbolj slaven večkratni dobitnik glasbene nagrade grammy, dokler so jo še podeljevali za polko, kralj ameriške polke Frank Yankovic. Dvorano slavnih in muzej polke, ki stoji v zgodovinski mestni hiši Euclida, vodi ameriški Slovenec Joe Valencic.

Festival polke na zahvalni dan je od leta 1963 vodil glasbenik in voditelj slovenskega radia v Clevelandu Tony Petkovšek, ki je umrl februarja letos.

Ob koncu prireditve bo v njegov spomin potekala tako imenovana polka maša, kar je prav tako izum ameriških Slovencev. Gre za verski obred, ki poteka ob melodijah polke. Glasbeno izvedbo bo vodila Kathy Hlad s prijatelji.

Svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, tržaški Slovenec Denis Novato bo jutri (v nedeljo) skupaj z nominirancem za grammy Alexom Meixnerjem glavna zvezda programa, v katerem sicer sodeluje 16 glasbenikov ali orkestrov, ki igrajo od četrtka do nedelje.

V okviru prireditve danes (v soboto) v dvorano slavnih polke sprejemajo pokojnega vodjo orkestra Ala Meixnerja, izdelovalca harmonik Antona Mervarja, ki je umrl leta 1942, in vodjo orkestra 88-letnega Walta Grollerja, ki je populariziral enega največjih hitov ameriške polke No Beer Today. To pesem so skupaj s pesmijo The Wind City Polka, ki jo je populariziral tudi kanadski kralj polke Walter Ostanek, prav tako uvrstili v dvorano slavnih.

Med nastopajočimi so tudi večkratna dobitnika grammyjev Walter Ostanek in Joey Miskulin, LynnMarie and E3, Aaron Dussing, Fritz’s Polka Band, KTB Band, Linda Lee Brown, Harmonia Balkan Review, Fairport Jammers, Frank Stanger ter Klancnik and Friends.

Nagrado za pesem leta (Home) bo prejela LynnMarie Horvat iz Nashvilla, ki ima pet nominacij za grammyje, podelili pa bodo med drugim tudi nagrade za skupino leta, glasbenika leta in album leta. Zmagovalci bodo znani v nedeljo.

Že v sredo je v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu potekal Weekend Polka Jam, to je improvizacija, kjer znani in drugi glasbeniki pridejo in zaigrajo viže znanih uspešnic brez priprav. Postregli so s slovenskim vinom, pivom, potico in kranjsko klobaso.