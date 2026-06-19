Dialog med likovnimi in pesniškimi deli iz skupnega kulturnega prostora

V Goriškem muzeju so sinoči odprli prvo od treh razstav v sklopu skupnega projekta z Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj, kjer razstavo Med morjem in kamnom odpirajo nocoj, in Mestno galerijo Nova Gorica, kjer bo tretji del na ogled od septembra.

Izhodišče postavitve je skupni kulturni prostor Krasa, Trsta in Goriške, ki so ga skozi 20. in 21. stoletje oblikovali številni pomembni umetniki, pesniki in pisatelji. V ospredju so povezave med likovno umetnostjo, literaturo ter zgodovinsko in kulturno izkušnjo prostora med morjem in kamnom. Predstavljeni avtorji so prejemniki Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada. Dodana je še poezija Srečka Kosovela, s čimer se pridružujemo Kosovelovemu letu.

Razstavo na Gradu Kromberk, ki bo na ogled do 28. februarja 2027, sta kurirala kustosa Goriškega muzeja Davor Kernel in Katarina Brešan, ki je na odprtju tudi predstavila sodelujoče umetnike, zbrane pa je nagovoril tudi direktor Vladimir Peruničič. Nastala je ob finančni podpori Mestne občine Nova Gorica in Ministrstva RS za kulturo.

V ospredju so likovni umetniki Avgust Černigoj, Lojze Spacal, Klavdij Palčič, Franc Vecchiet in Silvester Komel, katerih dela vstopajo v dialog s poezijo in literaturo Srečka Kosovela, Iga Grudna, Miroslava Košute, Marka Kravosa, Renata Quaglie, Borisa Pahorja, Alojza Rebule in Dušana Jelinčiča.

Ob razstavi bo izšla dvojezična slovensko–italijanska publikacija, ki prvič na enem mestu predstavlja vse Prešernove nagrajence iz tržaškega prostora in dokumentira povezave med likovno umetnostjo in literaturo. Poleg teh bodo v njej predstavljeni še nagrajenci s področja glasbe in gledališča.