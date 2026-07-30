Palestinski deček ni še videl morja

Khaledovo pričakovanje je na višku. Dvanajstletni palestinski otrok je na izlet v Tel Aviv čakal z neverjetnim navdušenjem, saj se ni še nikoli dotaknil morja. Med Ramallo, kjer deček živi, in Tel Avivom, kjer se razprostirajo ogromne plaže, ki jih je Khaled videl le na slikah in video posnetkih, je pičla ura vožnje, a Palestincem ni dovoljeno, da bi se prosto premikali po zasedenih ozemljih ...

V sklopu tržaške poletne filmske ponudbe bo nocoj ob 21. uri tudi na pobudo združenja Emergency, na velikem platnu Ljudskega vrta zaživel film The Sea (Morje), ki je v prejšnjih mesecih v Izraelu izzval celo vrsto kritik in polemik.

Celovečerec, ki ga je oseminpetdesetletni izraelski režiser Shai Carmeli Pollak posnel na okupiranih palestinskih območjih ob sodelovanju mešane, arabsko-judovske filmske ekipe, je opis navidez čisto navadnega šolskega izleta, ki pa se kmalu spremeni v dramatično zgodbo in celo neverjetno človeško odisejado.

Dvanajstletnemu Khaledu kljub veliki želji, izraelske oblasti ne dovolijo v Tel Aviv. Na mejnem prehodu ga med preverjanjem dokumentov ustavijo in pošljejo domov. Dvanajstletnika prepoved zelo presune. Vztrajno išče očeta, da bi mu zaupal razočaranje, a Rihbi (tako je očetu ime) dela na gradbišču in mu ne uspe odgovoriti. Obupan Khaled se zato odloči, da se kar sam odpravi do Mediterana. Ko očetu postane jasno, kaj se pravzaprav dogaja, se še sam poda za njim ...

Napeta in obenem tenkočutna pripoved, ki v marsičem spominja na italijanski neorealizem, postavlja v središče okrutnega dogajanja v Palestini čisto majhne otroške sanje in neskončno željo po svobodi.

Pollakov celovečerec je v Izraelu lani prejel kar pet nagrad ophir, s katerimi tamkajšnja filmska akademija vsako leto nagradi najboljše domače delo, ki postane nato tudi uradni izraelski kandidat za tujega oskarja. Netanyahujeva vlada je to izbiro označila za sramotno odločitev, češ, da režiser v filmu negativno upodablja izraelske vojake in je nasploh kritičen do lastne države. Kulturni minister Zohar je takoj nato napovedal odpoved denarne podpore najvišjim izraelskim filmskim priznanjem – ophirjem.

The sea (Morje)

Država: Izrael 2025

Režija: Shai Carmeli Pollak

Igrajo: Mohammed Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali in Hila Surjon