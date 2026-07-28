Zahvala Pediniju in dobrodošlica novi umetniški vodji Agati Tomšič

Zahvalna tablica dosedanjemu direktorju in dobrodošlica novi umetniški vodji: zaključna tiskovna konferenca, tradicionalno namenjena obračunu festivala, je tokrat dobila nekoliko slovesnejši značaj.

Predsednik združenja Mittelfest Toni Capuozzo, ki je to obveznost prevzel pred nekaj meseci, je vodil srečanje z novinarji dokaj neformalno. Uvedel ga je s predajo Giacomu Pediniju, ki je šest let umetniško usmerjal festival, z zahvalnim stavkom vgravirano metalno tablico. Ob dosedanjem oziroma že nekdanjem direktorju je že sedela Agata Tomšič, ki je prevladala na razpisu. Nanj se je prijavilo kar 43 kandidatov, vendar je prav Tomšič s priloženim triletnim programom najbolj zadostila postavljenim kriterijem. Uradno bo mesto umetniške vodje Mittelfesta prevzela prvega oktobra.

S finančnega vidika Mittelfest 2026 ne odstopa od bilanc prejšnjih izvedb, je skoraj mimogrede povedal Capuozzo. Poudaril pa je, da je glede kakovosti predstavljenih projektov festival pod Pedinijevim vodstvom dosegel visoko raven, katero gre ubraniti.

Pedinijevi osnovni nalogi na sklepni tiskovni konferenci sta bili dve: najprej zahvala vsem, tistim, ki so mu pred šestimi leti zaupali umetniško vodstvo festivala, ki je tedaj obhajal 30-letnico, in pa, še posebej, vsem, ki so mu omogočili, da je zastavljeni program iz leta v leto tudi uresničil. Upravno-tehnična ekipa je nadvse učinkovita in s požrtvovalnostjo opravlja svoje delo, je bilo rečeno, pohvalo in zahvalo pa so si prislužile tudi »zunanje službe«, kot je npr. tiskovni urad. Potem pa še vsaj kratek obračun šestih festivalov. Najbolj je Pedini ponosen na uvedbo festivala za mlade umetnike, Mittelyoung, katerega udeleženci se kasneje vračajo na osrednji festival z novimi, svežimi zamislimi.

Po Pedinijevem mnenju je tudi pomembno s posebnimi projekti razširiti izbor prizorišč. Za letošnjo najbolj posrečeno pobudo, ki je med drugim radostno povezala umetnost z ljudskostjo, so organizatorji navedli Barricov projekt Dvoriščne Traviate, ki je zaživela na prostranem dvorišču vinarskega podjetja Zorzetig.

Ne prihaja v neznano

Agata Tomšič, kot je povedala, ne prihaja v neznano. V zadnjih letih se je večkrat iz Emilije - Romagne, kjer živi že 22 let, rada preko Čedada vračala v svoje domače kraje, v Izolo. Tudi pred uradno razglasitvijo njenega imenovanja, zanj so pravzaprav že vsi vedeli, je skoraj dva tedna preživela na festivalu. Gledala je, poslušala, se pogovarjala, skratka skušala je nabrati čim več informacij iz prve roke, se poglobiti v predstavljeni program, ustvariti si osebno sliko o Mittelfestu.

Imenovanje, tako je večkrat poudarila, doživlja kot veliko odgovornost in poklicni izziv. Približati umetnost čim širšemu krogu ljudi: to so njene sanje, utopija, ki jo vodi od začetka njene poklicne poti. Gesla, tematike, ki bo zaznamovala Mittelfest 2027, še ni izbrala, počakati bo treba na jesen, potem ko se bo njen triletni mandat tudi dejansko začel.