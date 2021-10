Dišeče skrivnosti, posebno doživetje

V Kulturnem domu v Trstu bo jutri, 22. oktobra, ob 20. uri na sporedu prva uprizoritev predstave Dišeče skrivnosti - Sprehod po zgodovini vonjav, ki bo ponudila posebno doživetje, saj bodo v njo vključeni senzorialni elementi – tokrat omejeni na vonjave –, ki bodo skupaj z običajnimi komponentami gledališkega dogodka izkušnje gledalcev naredili še bolj avtentične.

Predstavo pripravlja Slovensko stalno gledališče (SSG) v sodelovanju z Zavodom Senzorium in ljubljansko Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Za scenarij, scenografijo, oblikovanje luči, videa in vonjav je zaslužna strokovnjakinja na tem področju, režiserka Barbara Pia Jenič. Kostume je oblikoval priznani oblikovalec Alan Hranitelj. Predstava, v kateri bodo nastopili Nebojša Rako, Nikla Petruška Panizon, Maja Blagovič in Franko Korošec, združuje pripovedni in dokumentarni vidik s prepletanjem prizorov iz sedanjosti in iz preteklosti. Igralci bodo pospremili gledalce od starega Egipta do dvajsetega stoletja in vonjave bodo sooblikovale ozračje kraja in časa.