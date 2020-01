Dogodke Festivala Ljubljana širijo na zimo in pomlad

Če nam tržaško poletje za veliki šmaren podari ognjemet (in bolj malo drugega), se v Ljubljani skozi celo poletje odvija pravi glasbeni ognjemet – Festival Ljubljana, ki letos stopa v svoje 68. leto. Primerjava med našim mestom in slovensko prestolnico nam vedno bolj jasno kaže posledice italijanske kulturne politike, ki vlaganje v kulturo obravnava kot odvečno razkošje, ne da bi upoštevala, če že ne same kulture kot vrednote, kako se vlaganje v kulturni resor družbi vrača v različnih oblikah, od turizma do davkov, kot nekakšen ekonomski »propeler«, ki prispeva ne samo k duševnemu, ampak tudi k materialnemu razvoju. To so v Ljubljani dobro razumeli, kot je že večkrat poudaril umetniški vodja festivala Darko Brlek, zato je podpora prireditvi, ki Ljubljano umešča med najživahnejše kulturne prestolnice Evrope, vsako leto nesporna, tako z javnega kot s privatnega sektorja.

Uspešnost festivala je organizatorje spodbudila, da ponudbo razširijo še na zimsko in pomladansko sezono: pred nami je tako mali festival, posvečen Beethovnu, ki se bo odvijal od nedelje do 6. februarja. Brlek je napovedal nekatere odmevne dogodke, ki bodo zaznamovali poletni festival, obljubil pa je spomladi drugo srečanje, na katerem bodo podrobneje predstavili celoten program festivala. Slovesna otvoritev bo 28. junija na Kongresnem trgu: takrat bo s svojimi baletnimi prijatelji nastopil Roberto Bolle in predstavil koreografije klasičnega baleta. Beethovna bodo ponovno počastili z Deveto simfonijo, ki jo bo 2. julija dirigiral Charles Dutoit, izjemen dogodek pa se obeta 18. avgusta s koncertno izvedbo njegove edine opere Fidelio, v kateri bo pel zvezdnik Jonas Kaufmann, ob njem Anja Kampe in cela vrsta imenitnih pevcev.

Med najžlahtnejše dogodke lahko že zdaj uvrstimo gostovanje slavnega gledališča Bolšoj, ki bo 6. in 7. julija ponudilo Hačaturjanov balet Spartacus, 9. in 10. julija pa Pikovo damo Petra Iljiča Čajkovskega. Ljubitelje baleta bo nedvomno razveselil Edward Clug; čudoviti plesalec in koreograf bo z ansamblom SNG Maribor 20. julija uprizoril svojo koreografijo Tango.