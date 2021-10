Dokumentaristične Dišeče skrivnosti

»Dišava je kot obleka, važno je, kar je pod njo. Z dišavo poveš, kdo si.« Tako nagovarja Nikla Petruška Panizon gledalce nove produkcije Slovenskega stalnega gledališča Dišeče skrivnosti, ki je v petek doživela premiero na velikem odru tržaškega Kulturnega doma. Gre za zadnjo produkcijo lanske sezone, ki se zaključuje v teh tednih in bo v drugem delu jeseni pustila prostor novi sezoni 2021/22. Pri nastanku predstave sta sodelovala tudi Zavod Senzorium in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Ponovitve bodo na sporedu do 8. novembra.

Dišeče skrivnosti so produkt senzoričnega gledališča, ki vnaša v odrski svet nove elemente, v tem primeru vonje. Pionirka senzoričnega gledališča v Sloveniji ter soustanoviteljica, direktorica in umetniška vodja Zavoda Senzorium je Barbara Pia Jenič, ki podpisuje tudi scenarij, režijo, scenografijo, oblikovanje luči in vonjav zadnje produkcije SSG. Gre za »montažo dokumentarističnih ilustracij,« kot zapiše v gledališkem listu dramaturška svetovalka predstave Ana Obreza. Odrski produkt popelje skratka igralca na popotovanje skozi zgodovino vonjav in dišav, ki jih je uporabljalo človeštvo. Okvirno zgodbo ustvarjata Tom in Violeta, ki se od prvega zmenka do prvega poljuba spoznavata skozi vonje. Izmenično se nato na odru pojavljajo prizori, ki so nameščeni v različna zgodovinska obdobja, kot so Stari Egipt, Rimsko cesarstvo, srednji vek, dvorec Ludvika XIV. in obdobje Napoleonovih vojn. Med odrskim dogajanjem se za vsako obdobje uporabljajo vonjave, ki so bile zanj značilne, tako da se poleg slušnega in vidnega uporablja v odnosu do gledalcev tudi vonj.

V predstavi igrajo Nebojša Rako, Tina Gunzek, Nikla Petruška Panizon, Maja Blagovič in Franko Korošec.