Drevi na spletu letni koncert APZ Tone Tomšič

Ljubitelji petja in glasbe si bodo nocoj na spletni platformi Cankarjevega doma lahko ogledali letni koncert APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigentke Jerice Bukovec. Prenos se bo pričel ob 19.30. Na sporedu bodo skladbe iz različnih glasbenih obdobij tujih in domačih skladateljev, med njimi tudi noviteta mladega skladatelja Leona Firšta ob spremljavi violončelistke Katarine Kozjek in organista Tomaša Sevška Šramla.

APZ Tone Tomšič združuje študentke in študente vseh fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupna ljubezen do petja in želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju.

Zbor so vedno vodili priznani zborovodje, med njimi tudi Tržačan Stojan Kuret.