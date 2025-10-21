Drevi se v Portorožu uradno začenja 28. Festival slovenskega filma

Danes se v Portorožu začenja 28. Festival slovenskega filma, ki bo vse do nedelje prikazal 101 film, poročajo Primorske novice. Na drevišnjem odprtju festivala v Avditoriju Portorož bodo tudi podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, ki jo letos prejme montažer Janez Bricelj.

V tekmovalnem programu celovečernih filmov letošnjega festivala sta dva primorska, in sicer dokumentarec Ne pozabi me goriške režiserke Anje Medved, ki se je “zakopala” v preteklost goriškega prostora, ki so ga razdelile vojne in politično nasilje, ter igrani film - triler - Pa tako lep dan je bil Koprčana Perice Raija, ki je nastajal več kot deset let in je bil eden od letošnjih “hitov” v slovenskih kinodvoranah. Še en Primorec - Dušan Moravec - je uvrščen v tekmovalni program srednjemetražnih filmov, in sicer z dokumentarcem Karel X. - Burboni na Goriškem. V tekmovalni program kratkih eksperimentalnih filmov pa je uvrščen film Onkraj Izolana Davorina Marca, glasbo pa je prispeval še en njegov someščan Elvis Šahbaz. Med preostalimi celovečerenimi filmi pa so v tekmi za vesno za najboljši film še dokumentarci Dan zmage Zvezdana Martiča, Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, Ko pridem ven Metoda Pevca, Novi sošolci Tonija Cahuneka, OHO film Damjana Kozoleta ter igrani filmi Elvis Škorc Borisa Jurjaševiča, Fantasy režiserke Kukle, Kaj ti je deklica Urške Djukić, Zemljo krast Žige Virca in Skriti ljudje Mihe Hočevarja, ki bo tudi odprl festival, ter animirani Zgodbe iz čarobnega vrata.

Obeležili bodo 120-letnico slovenskega filma

Letošnjo120-letnico slovenskega filma bodo na festivalu obeležili s projekcijo kratkega dokumentarnega filma Vikend Jožeta Bevca iz leta 1963, ki ga bodo prikazali na današnjem odprtju festivala, in projekcijo filma Po isti pot se ne vračaj Jožeta Babiča iz leta 1965, ki se je bo udeležila edina še živeča nosilka glavne vloge Miranda Caharija. V petek, 24. oktobra, bodo v Piranu tudi slovesno odkrili obeležje Evropske filmske akademije, ki je Prvomajski trg v Piranu uvrstila na seznam zakladov evropske filmske kulture. Direktor Festivala slovenskega filma Bojan Labović je na novinarski konferenci za ta visoki jubilej sicer napovedal še posebno projekcijo filma Sem iz Titovega Velesa makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske, ki bo na festivalu vodila tudi masterclass.

Letošnjo strokovno žirijo za celovečerne sestavljajo filmski kritik Andrej Gustinčič, režiser in scenarist Juraj Lerotić ter raziskovalka in teoretičarka filma Natalija Majsova, ki bo podelila nagrade vesna za najboljši celovečerni film in strokovne nagrade. Strokovno žirijo za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme pa letos sestavljajo intermedijska umetnica Sara Bezovšek, režiser in scenarist Slavko Hren ter filmski snemalec, animator in režiser Nikola Majdak. Na festivalu bodo podelili še nagrado občinstva in še nekatere druge nagrade.

Celoten spored festivala tukaj.