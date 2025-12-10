V Sežani razstava del 33. likovnega simpozija Slovenija, odprta za umetnost

V sežanskem Kosovelovem domu bodo drevi odprli razstavo del 33. mednarodnega likovnega simpozija Slovenija, odprta za umetnost, ki znova združuje ustvarjalce iz Slovenije in tujine. Slogovno raznolika dela desetih avtorjev, ki so julija letos nastala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, bodo v Sežani na ogled do 12. januarja, nato se selijo v Idrijo.

Kot je za STA povedala umetnostna zgodovinarka in umetniška vodja simpozija Anamarija Stibilj Šajn, je na letošnji izvedbi sodelovalo deset avtorjev. Pet je slovenskih, pet tujih. Imajo dva častna gosta, Jožico Medle iz Slovenije in hrvaškega umetnika Ivan Balaževića, ki ju bodo v sklopu razstave kompleksneje predstavili, to pa so omogočili tudi dvema nagrajenima avtoricama, francosko-britanski ilustratorki Jessici Gobert in slovenski umetnici Mojci Fo.

Na letošnjem simpoziju so sodelovali umetniki različnih generacij, estetskih usmeritev in tehničnih pristopov. Poleg slikarstva v akrilu, olju in akvarelu sta zastopani tudi risba in grafika; slednja je bila v sklopu simpozija letos uporabljena prvič. Po besedah Stibilj Šajn se nastala dela v večini navezujejo na krajino, zavzemajo pa tudi angažirano držo v razmisleku in odnosu do človeka in aktualnih situacij. Dodala je, da so izjemno slogovno raznolika, še posebej pa so ponosni na to, da lahko v sklopu razstave predstavijo raznolike tehnično izvedbene načine.

Poleg omenjenih umetnikov so na letošnjem simpoziju sodelovali še Natalija Premk Jenič, Gregor Žitko in Oliver Pilić iz Slovenije, iz tujine pa rusko-francoska ustvarjalka Nataša Bakovič, hrvaški umetnik Zoran Durbić ter Helene Thuemmel iz Avstrije.

Mednarodni likovni simpozij Slovenija, odprta za umetnost je sicer tradicionalni dogodek, ki se vsako leto dogaja na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, nato pa že tradicionalno dela predstavijo tudi v sežanskem Kosovelovem domu. Po 12. januarju bodo dela na ogled v idrijskem razstavišču Nikolaja Pirnata.