Dunajski simfoniki bodo v Trstu oblikovali tridnevni festival

»Dobrodošli domov!« Tako je Francesco Granbassi, predsednik Stalnega gledališča FJK, pozdravil dunajske goste, ki bodo prihodnje leto spomladi oblikovali v Trstu glasbeni festival z naslovom Pomlad z Dunaja - Primavera da Vienna.

Na včerajšnji predstavitvi v Gledališču Rossetti je Granbassi povedal, da ima po materini strani dunajske prednike, med katerimi pradeda z imenom Karl Böhm, ki pa ni v sorodstvu z istoimenskim slavnim dirigentom. Izrazil je prepričanje, da Trst in Dunaj veže vzajemna nostalgija in se veseli dejstva, da bo imenitni orkester Wiener Symphoniker ponovno v Trstu, kar se je prvič zgodilo 4. aprila 1902.

Glasba bo torej most med preteklostjo in sedanjostjo obeh mest v letu, ko bodo Wiener Symphoniker praznovali 125-letnico svojega delovanja. O odmevnosti pobude priča tudi dejstvo, da bo tržaške koncerte posnela in predvajala avstrijska državna televizija ÖRF.

Šef dirigent orkestra je Čeh Petr Popelka, ki je v dokaj sprejemljivi in tekoči italijanščini orisal tridnevni program.

Dne 11. aprila bodo začeli z Verdijem in Wagnerjem v duhu združevanja in križanja različnih kultur; poslušali bomo odlomke plesne glasbe iz Macbetha, Aide in Don Carlosa, tenorist Michael Spyres, sopranistka Sarah Wegener in basist Georg Zeppenfeld pa bodo ob spremljavi orkestra peli odlomke iz Wagnerjeve Walkire. 12. aprila bosta na vrsti Mozartova Praška simfonija KV504 in 4. simfonija Gustava Mahlerja s sopranistko Julio Kleiter, dveh avtorjev, ki sodita v sam DNK dunajskega orkestra.

Festival bo 13. aprila sklenila glasba Johanna Straussa, kar bo poklon »kralju valčka« ob 200-letnici rojstva, program pa bodo dopolnili Josef Strauss, Giacomo Puccini, Peter Iljič Čajkovskij in Franz Schmidt. Za 10. aprila orkester napoveduje presenečenje, ki pa ga še nočejo razkriti.

Kljub temu, da nas od festivala Pomlad z Dunaja - Primavera da Vienna ločuje skoraj celo leto, bodo vstopnice na voljo že od danes, 24. maja. Abonenti gledališča Verdi, Koncertnega društva in društva Chamber Music bodo imeli popuste, cene pa se bodo sukale od 25 do 139 evrov. Rezervacije in nakup vstopnic so možni na spletnih portalih www.ilrosssetti.it, vivaticket.it in www.ticketone.it.