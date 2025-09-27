Edi Žerjal in skrivnosti glagolice

Edi Žerjal v prostorih Bambičeve galerije Sklada Mitja Čuk na Opčinah razstavlja enoten ciklus osemnajstih barvnih grafik iz osemdesetih let, ko se je intenzivno posvečal in poglobil v tehniko globokega tiska. Razstava bo na ogled še prihodnji teden. Vsa dela je namenil v dobrodelne namene, v podporo gojencem, za katere skrbi Sklad.

Simbolična vrednost črk

Umetnik pripada starejši generaciji, saj bo prav oktobra dopolnil okroglih in plodnih petinosemdeset let. Pri barvnih odtisih opažamo, da Žerjal včasih uporablja globoki in visoki tisk iste matrice ter tako dosega z minimalnim odmikom reliefne učinke. Tema, ki jo je izbral in več let raziskoval, je vezana na pisave, na glagolico. Oblikovni zapisi posameznih črk dobijo v likovnem svetu Edija Žerjala semantično, a tudi simbolično vrednost.

Ročne pisave na površinah, ki jih je načel čas, vzbujajo občutek minljivosti. Njegove grafike nas vabijo k razmišljanju in poglabljanju človeške prisotnosti in poslanstva v imenu vrednot ter ponujajo obenem žlahtna estetska doživetja.