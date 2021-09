Eksodus in Objemi Safeta Zeca na ogled samo še nekaj dni

Samo še do 26. septembra bo v Piranu in Portorožu na ogled največja samostojna razstava Safeta Zeca v Sloveniji. Na osmih prizoriščih so razstavljene slike iz dveh ciklov, Exsodus in Objemi, ki jih je bosanski mojster ustvarjal zadnjih 20 let, pod vtisom tragičnih dogodkov v domovini in sodobnih migrantskih kriz. V sklopu razstave je nastala gledališko-plesna uprizoritev Premišljevanja cikla Objemi, ki jo bodo pred zaprtjem razstave uprizorili še dvakrat, in sicer, danes, 15. septembra, in v četrtek, 23. septembra, ob 19. uri v piranskem gledališču Tartini. Preplet besede, glasbe in plesa si je zamislil Tone Partljič, režijo podpisuje Ivan Loboda, scene pa Safet Zec, ki je slikarski opus Objemi posvetil mladima Sarajevčanoma Admiri in Bošku, njuni ljubezni in prezgodnji smrti. »Streli ostrostrelca so jima preprečili, da bi na nekem drugem, srečnejšem kraju nadaljevala svojo začeto ljubezen. Večno bosta ostala objeta na mostu Vrbanja nad reko Miljacko kot simbol in opomin, kakšna “tema” lahko vlada človeškemu umu,« je zapisal Zec.

Cena vstopnice je 15 € in vključuje tudi ogled vseh prizorišč razstave. Na dan uprizoritev bo ob 17. uri organiziran tudi brezplačen voden ogled cikla Exodus v Monfortu. Prijave in rezervacije: maona@maona.si ali na tel. številki 00386 (0) 31 630680. Prav tako v Monfortu pa bo v soboto, 18. septembra, ob 18. uri razgovor na temo Exodus s pisateljem in režiserjem Goranom Vojnovičem in novinarko Nevo Zajc. Več informacij na safetzec.maona.si