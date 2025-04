Kulinarika in trajnostni turizem od Trsta do Celovca

Avstrijsko Koroško bodo turistično povezali s Furlanijo - Julijsko krajino. Pri tem se bodo poslužili izkušenj in kompetenc, ki jih nudijo Slovenci oz. organizaciji, kakršni sta Lokalna organizacijska skupina (Las) Kras in Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), s ciljem, da promovirajo območje »Alpe-Jadran« kot enoten prostor. Več kot pol milijona evrov težak projekt Slow Travel & Taste Alpe Adria, ki sodi v program Interreg med Italijo ter Avstrijo in bo trajal 26 mesecev, so predstavili včeraj v Vidmu, kjer so priznali, da je načrt še v začetni fazi, imajo pa konkretne ideje, kako bi lahko promovirali območje od Trsta do Celovca, s posebnim poudarkom na kulinariki in trajnostnem turizmu.

Vina, olje, med, kolesa

»Vse se je rodilo pred osmimi leti, ko smo v Celovcu organizirali dogodek, na katerem so kulinarično ponudbo tega območja predstavljali kuharski mojstri iz Koroške, Slovenije, FJK in Veneta,» je povedal direktor Turizma Celovec Helmut Micheler. Dogodek ponovijo vsako leto, prihodnji bo v Celovcu sredi septembra, nekaj podobnega pa bi priredili oz. že prirejajo tudi na območju pokrite tržnice v Trstu, je napovedal predsednik Las Kras David Pizziga, ki si prizadeva, da bi krajevnim pridelovalcem in turističnim operaterjem lahko ponudili čim boljšo izložbo za promocijo tukajšnjih kakovostnih proizvodov. Sodelovanje pa bo vzajemno, saj želijo v Avstrijo prenesti nekaj primerov dobrih praks, ki jih je Las Kras v zadnjih letih uvedel predvsem na Tržaškem, od pokušenj vin na ladji sredi morja, vse do specifičnih dogodkov, kot je npr. Malvazije v pristanu.

V sklopu projekta razmišljajo tako o turističnih paketih, ki bi povezovali FJK in Koroško, kot tudi o najrazličnejših degustacijah in menijih tukajšnjih jedi, ki bi jih ponujali obiskovalcem.