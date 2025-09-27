Evald Flisar prejemnik nagrade prozart za razvoj literature na Balkanu

Pisatelj in dramatik Evald Flisar je prejel nagrado prozart, ki jo podeljujejo v okviru mednarodnega literarnega festivala PRO-ZA Balkan. V utemeljitvi nagrade za prepoznavnost literature na Balkanu so poudarili njegovo mojstrsko pripovedovanje, naravno zveneče dialoge in univerzalnost literature, ki sega prek nacionalnih in jezikovnih meja.

Kot piše v utemeljitvi, je Flisar mojster pripovedovanja zgodb in dialoga, njegov jezik pa tako v romanih kot v dramskih delih zveni nenavadno naravno. Skozi ostre konflikte različnih perspektiv gradi sintezo celovitega pogleda na svet.

»Flisar je razvil edinstveno, sodobno različico Buildungsromana. V ta žanr sodi tudi eden njegovih najbolj znanih romanov Čarovnikov vajenec iz leta 1986, ki je v slovenščini izšel v 13 izdajah in velja za ‘najbolj bran slovenski roman 20. stoletja’, na voljo pa so tudi številni prevodi,« še piše.

»Čeprav sem večino svojega življenja preživel zunaj Balkana, sem se tukaj vedno počutil doma - med prijatelji. Prav zato mi nagrada pomeni še toliko več,« je Flisar povedal ob razglasitvi.

Nagrado prozart so ustanovili leta 2013, letos so jo podelili 13. po vrsti, med dosedanjimi nagrajenci pa so romunski pisatelj Mircea Cartarescu, albanski avtor Ismail Kadare, bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov in Dasa Drndić s Hrvaške. Leta 2023 je nagrado prejel Drago Jančar. Žirijo so letos sestavljali Ermis Lafazanovski kot predsednik, Aleksandar Prokopiev in Dejan Trajkoski.