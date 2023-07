Fantom iz opere »začaral« tržaško gledališče Rossetti

Ko se fantom naseli v tržaškem gledališču Rossetti, se tudi v njem začnejo dogajati neobičajne stvari. Dogodi se kakovostna mednarodna produkcija. Nova postavitev slovitega Webbrovega muzikala The Phantom of the Opera (Fantom iz opere) v angleško-italijanski produkciji, ki je začel svojo pot v Trstu.

Kot izdaja naslov, gre za uprizoritev v originalnem, angleškem jeziku. Pri uresničitvi ambicioznega projekta se je Stalno gledališče FJK povezalo z družbo Broadway Italia, ki je nastala prav z namenom, da italijanskemu in širšemu občinstvu ponudi muzikale na visoki kvalitetni ravni. Prvi poskus, »tržaški« Fantom iz opere, jim je nedvomno uspel. O širokopoteznosti načrta priča dejstvo, da se bo predstava po neobičajno številnih ponovitvah v Trstu (zadnja bo jutri) selila najprej v Milan in nato še naprej proti zahodu, španska jezikovna različica iste postavitve pa se bo za dalj časa namestila v Madridu.

Andrew Lloyd Webber je v svoji nadvse uspešni karieri avtorja muzikalov nanizal številne uspehe. The Phantom of the Opera iz leta 1986 se lahko med drugim ponaša z naslovom najdlje uprizarjanega na Broadwayu. V številnih postavitvenih in jezikovnih inačicah so ga videli širom po svetu. Povzet je po romanu francoskega pisca Gastona Lerouxa Le Fantôme de l’Opéra, ki je bil tudi osnova za številne filmske predelave. Za ta muzikal je Webber ob glasbi pripravil še libreto in orkestracijo, Charles Hart je avtor songov, medtem ko je Richard Stilgoe soavtor libreta in avtor dodanih pesmi. Režiser Federico Bellone, ki se podpisuje tudi kot scenograf, je sledil originalu in pripravil lepo gledljivo predstavo s posrečenimi scenskimi efekti (požar, padanje in dviganje stropa, izginjanje protagonista), odločneje pa v utečeni muzikal ni posegel.

Izjemna pevska zasedba

Predstava, ki smo si jo akreditirani novinarji lahko ogledali šele 13. julija, na večer uradne premiere, čeprav je bila prva na vrsti že 4. julija, igra na dva odločilna aduta: na manjši orkester, ki so ga umestili pred odrom in ki primerno ovrednoti glasbeno-pevski del, in na, predvsem, izjemno pevsko zasedbo. V prvi vrsti je treba izpostaviti nastop nosilca naslovne vloge Ramina Karimlooja, ki je, upravičeno, ljubljenec newyorškega občinstva in kritike. Ob velikem glasovnem razponu in niansiranju gre pohvaliti tudi njegov gledališki nastop. V tem so mojstri tudi ostali interpreti, ki obvladajo tako petje kot igranje in še ples. Poimensko je treba omeniti vsaj nosilce glavnih vlog: Amelio Milo (Christine Daaé), Bradleyja Jadena (Raul), Earla Carpenterja (Monsieur André), Iana Mowata (Monsieur Firmin) in Anno Corvino (Carlotta Giudicelli). Ob pevcih-igralcih je na odru tudi plesni ansambel.