Film Kaj ti je deklica osvojil 28. Festival slovenskega filma

Na 28. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je slavil film Kaj ti je deklica Urške Djukić. Prejel je vesno za najboljši celovečerni film. Igralka Jara Sofija Ostan pa je dobila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, Mina Švajger za najboljšo stransko žensko vlogo in Saša Tabaković za najboljšo stransko moško vlogo. V filmu je režiserka želela z različnimi pristopi pokazati, kaj se dogaja v 16-letnici, ko zapovedana pravila niso v skladu s telesom.

Zgodba sledi zadržani Luciji, novinki v zboru, ki odhaja na pevske vaje v samostan v Čedad. Pod svoje okrilje jo vzame Ana-Marija ter jo vpelje v svet, ki poteka poleg pevskih vaj. Film je prejel tudi nagrado fipresci Društva slovenskih filmskih publicistov.

Še Petra Seliškar in Kuklin Fantasy

Vesno za najboljšo režijo je prejela Petra Seliškar za film Gora se ne bo premaknila. Ta pripoveduje zgodbo o bratih, ki živijo ter pasejo ovce in krave v gorah Severne Makedonije. Kuklin prvenec Fantasy pa je tako kot Kaj ti je deklica osvojil pet nagrad